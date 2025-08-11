Un nuevo capítulo judicial se abrió este lunes en San Juan en torno a la causa por un fraude millonario contra el reconocido local gastronómico Un Rincón de Napoli. Once de los trece imputados aceptaron penas mediante juicio abreviado, siendo condenados por estafa, mientras que los dos restantes no llegaron a un acuerdo y enfrentarán un juicio oral y público.
11 condenados y 2 imputados a juicio oral, por fraude a un local gastronomico
