11 condenados y 2 imputados a juicio oral, por fraude a un local gastronomico

La investigación reveló que la maniobra delictiva consistía en entregar menos carne de la comprada, adulterar los registros oficiales y vender el sobrante por fuera del circuito legal. Las cámaras de seguridad del comercio registraron movimientos sospechosos durante varios días entre diciembre de 2024 y enero de 2025.

Entre los condenados se encuentran Jesús Núñez, Walter Espejo Salinas y Germán Jofré, quienes recibieron tres años de prisión condicional como autores del delito. Otros ocho imputados, entre ellos Pedro Rodríguez y Alberto Galeote, fueron sentenciados a dos años y seis meses como partícipes necesarios.