"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > condenados

11 condenados y 2 imputados a juicio oral, por fraude a un local gastronomico

Once de los trece acusados por un fraude millonario, aceptaron penas mediante juicio abreviado y fueron condenados por estafa. Dos imputados seguirán en investigación y enfrentarán juicio oral. La maniobra consistía en adulterar registros y vender carne fuera del circuito legal.

Un nuevo capítulo judicial se abrió este lunes en San Juan en torno a la causa por un fraude millonario contra el reconocido local gastronómico Un Rincón de Napoli. Once de los trece imputados aceptaron penas mediante juicio abreviado, siendo condenados por estafa, mientras que los dos restantes no llegaron a un acuerdo y enfrentarán un juicio oral y público.

La investigación reveló que la maniobra delictiva consistía en entregar menos carne de la comprada, adulterar los registros oficiales y vender el sobrante por fuera del circuito legal. Las cámaras de seguridad del comercio registraron movimientos sospechosos durante varios días entre diciembre de 2024 y enero de 2025.

Entre los condenados se encuentran Jesús Núñez, Walter Espejo Salinas y Germán Jofré, quienes recibieron tres años de prisión condicional como autores del delito. Otros ocho imputados, entre ellos Pedro Rodríguez y Alberto Galeote, fueron sentenciados a dos años y seis meses como partícipes necesarios.

Te puede interesar...

El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal Guillermo Heredia y los abogados defensores, acelerando el proceso judicial. Sin embargo, Manuela Luna Ruiz y Ángel Romero, cuyos representantes no participaron del juicio abreviado, seguirán bajo investigación y deberán enfrentar un juicio ordinario.

La causa expuso una red de complicidades internas que operaba con precisión para defraudar al comercio, y la Justicia continúa avanzando para esclarecer todos los detalles y determinar responsabilidades.

Temas

Te puede interesar