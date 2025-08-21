Caputo sobre el rechazo de Diputados al veto: "No nos movemos del plan económico"

En ese sentido, el funcionario aseguró que “la gente votó un cambio. Si algo quiere la gente es que aceleremos y eso es lo que nosotros vamos a hacer”, afirmó.

Para Caputo, los argentinos van a “ratificar este rumbo” en las urnas en las próximas elecciones legislativas.

El funcionario destacó el carácter del presidente Javier Milei. “Es lo más valioso que tiene. Es importante tener a alguien que mantiene esas convicciones, aun en los momentos de mayor presión y de intentos de desbaratar el trabajo que venimos haciendo”, dijo.

Luis Caputo ratificó el rumbo económico ante empresarios

Durante su exposición en el Council de las Américas, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que el Gobierno continuará bajando la inflación, los impuestos y la pobreza.

“Vamos a seguir bajando regulaciones burocracias que les molesta a todos. Y vamos a seguir generando empleo y mejores salarios”, sumó.

“Nuestro objetivo es que la Argentina se convierta en el país más libre y de mayor crecimiento en los próximos 30 años”, concluyó en el Council de las Américas.

El evento también contará con la presencia del presidente Javier Milei, que dará el discurso de cierre al mediodía, tras el debate por los vetos en el Congreso y en la antesala electoral.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también expondrá ante los empresarios. Seguido por la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, y su par de Desregulación, Federico Sturzenegger. Ambos abordarán los principales ejes de campaña y las propuestas para enfrentar la segunda etapa de la gestión.