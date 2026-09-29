Este miércoles habrá una nuevo paro universitario por 72 horas

En la misma línea, afirmó que "no descarta que sea así", debido a que esa postura ya había sido anunciada en varios medios de comunicación; sin embargo, señaló que, en términos jurídicos, "no cabe lugar para ninguna apelación": "Si el Gobierno no se atiene a lo que dice Cormick, empiezan a sumarse las multas por el no pago, salvo que tome la decisión de pagar lo que queda de la cautelar", añadió Carboni.

Por el momento, los sindicatos no percibieron aumentos, más allá del 3% adicional previsto para octubre (sobre los haberes de septiembre), ni tampoco hubo un nuevo diálogo con el Gobierno a través de ningún funcionario.

Paralelamente, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA abrirá sus puertas a la comunidad, de 9 a 19, "como parte de las acciones de reclamo": habrá asesoramiento para emprendedores, recomendaciones para prevenir estafas, resolución de deudas, ayuda para cumplir con las obligaciones fiscales, análisis acerca de los recibos de sueldo y propuestas culturales, entre otras actividades.

La medida que comenzará este miércoles fue votada por la CONADU y la CONADU Histórica, dos de las federaciones docentes más grandes del país, que se suma a los diversos planes de lucha que organizaron la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUM) con paros regionales, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba) y con la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que permanecen con un esquema de paros por 24 horas en cada una de las sedes.

Asimismo, este jueves se realizará un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina como una "acción de visibilidad" e incluso se piensa en instalar alguna radio abierta o actividades participativas para los ciudadanos que quieran acercarse.

El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario comenzó a finales del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo debido a que el Poder Ejecutivo no ponía en práctica la norma bajo el argumento sobre falta de fondos, que aún mantiene.

Esta serie de medidas se considera la antesala de lo que será la quinta Marcha Federal Universitaria programada para el próximo jueves 15 de octubre.