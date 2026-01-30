El Banco Central admitió que la baja de la inflación enfrentará riesgos en el corto plazo

En el documento, el BCRA sostiene que estos elementos pueden introducir mayor volatilidad en la medición de la inflación durante los primeros meses del año, sin que ello implique necesariamente un cambio en la tendencia de fondo.

Entre los factores mencionados se encuentra la estacionalidad de algunos rubros con peso en el IPC, como el de carnes y derivados, cuyo comportamiento en determinados períodos del año puede incidir sobre la inflación núcleo. A esto se suma la corrección en las tarifas residenciales de electricidad y gas, en el marco de la readecuación del esquema de subsidios, con impacto directo en la categoría de precios regulados.

El informe también hace referencia al cambio en los ponderadores de la canasta del IPC, que otorga mayor peso a los servicios (como vivienda, tarifas y transporte) y reduce la incidencia relativa de alimentos y bebidas, en línea con patrones de consumo más recientes.

Según reconoce el propio Banco Central, este cambio metodológico introduce un período de incertidumbre estadística que puede afectar la comparación interanual de los datos y la lectura de la dinámica inflacionaria en el corto plazo.

A pesar de estos riesgos, la autoridad monetaria afirmó que, una vez superadas las presiones transitorias e internalizados los cambios metodológicos, espera que la inflación retome y profundice su tendencia descendente.

Aunque reconoce los desafíos pendientes, el IPOM también destacó los logros del programa vigente, que según el BCRA permitió avanzar de manera sostenida en la corrección de los principales desequilibrios macroeconómicos heredados, cumpliendo con los contratos preexistentes.

Entre los factores mencionados en el documento, figuran el equilibrio fiscal, la eliminación del financiamiento monetario al Tesoro, la corrección de distorsiones en los precios relativos y el saneamiento del balance del BCRA. Según el diagnóstico oficial, ese conjunto de medidas contribuyó a reducir la inflación y a liberar el mercado cambiario.