Una semana sin Lian: rastrillajes, la camioneta y la pista en Jujuy

image.png

Lian desapareció en el inicio de la tarde del sábado 22, mientras su familia dormía la siesta en su casa del paraje rural Ballesteros Sud, a 200 kilómetros de la capital cordobesa, El chico estaba jugando en el patio de la vivienda, ubicada en un terreno lindero a un cortadero de ladrillos. Sus padres, de nacionalidad boliviana, despertaron un poco más tarde y, al no encontrar al menor, iniciaron una búsqueda por sus propios medios antes de radicar la denuncia cerca de las 19 en la comisaría local.

Los primeros rastrillajes comenzaron esa misma noche, con la participación de más de 120 efectivos de distintas áreas de la Policía de Córdoba, junto a bomberos, baqueanos y voluntarios. Con el correr de los días se sumaron agentes de la Policía Federal, de Gendarmería y del Ejército. Las autoridades activaron la Alerta Sofía e Interpol declaró una alerta amarilla.

La búsqueda se desarrolla en un lugar rural con pastizales altos, pozos y zanjas. Las características de la zona dificultan las tareas de las autoridades y también representan un riesgo para el menor: según indicaron sus padres, estaba descalzo cuando desapareció. Los equipos sumaron perros rastreadores, helicópteros y varios drones de visión nocturna con cámaras de alta definición y detección de calor. Buzos recorrieron ríos, también sin resultados positivos.

Primeros indicios y allanamientos

En los días posteriores, la investigación, encabezada en el inicio por los fiscales Isabel Reyna y Nicolás Gambini, se intensificó con la realización de 15 allanamientos y el secuestro de 6 vehículos y 25 teléfonos celulares. Entre los vehículos incautados se encontraba una camioneta Volkswagen Amarok blanca, de características similares a una que testigos, según aseguraron, vieron circular cerca del cortadero de ladrillos el día de la desaparición de Lian.

Uno de esos testigos es Marcelino, vecino de ese asentamiento donde viven unas 20 personas distribuidas en cinco casas, algunas de ellas, deshabitadas. Ante la prensa, describió al vehículo como “una chata blanca con vidrios polarizados” y señaló que salió de la zona más rápido de lo que ingresó.

“El sábado trabajamos hasta las 13:30, después fuimos hasta nuestro ranchito a descansar. Cuando estábamos descansando, pasó una chata blanca, pero no puedo decir qué modelo era ni su patente. Pudo haber sido entre las 13:50 y las 14:10; más o menos imagino que fue en esa hora que la chata entró y salió”, aseguró Marcelino.

Al testigo no le pareció extraño la presencia de la camioneta. “Siempre ingresan clientes. Hay varios que vienen a preguntar precios de ladrillos”, explicó. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue el poco tiempo que estuvo en la zona y la velocidad con la que se retiró: “No vi hasta dónde fue la camioneta, pero sí noté que salió más rápido de lo que entró. Habrá estado unos cinco minutos, no demoró mucho. Yo decía: ‘Uh, qué rapidito está volviendo’”, contó.

Su relato coincide con el de otro vecino, Raúl, quien también aseguró haber visto exactamente lo mismo, señalando que “el conductor de la camioneta no habría conversado con nadie”.

Sobre esa camioneta se centra la principal sospecha del padre de Lian, Elías Flores. Para él, a su hijo se lo llevaron. “Alguien nos lo ha hecho esto. No puede ser así de repente alguien que venga y se lo lleve. Debe ser alguien conocido”, dijo a El Doce, al tiempo que descartó tener conflictos: “Nunca recibí amenazas, nada de nada. Soy una persona tranquila, no sé de hacer problemas”. Su abogado, Darío Baggini, comparte la hipótesis.

La pista de la mujer en Jujuy

Otra línea de investigación surgió a partir del viaje de una mujer de 74 años, supuesta curandera y a la que llaman “Abuelita”, quien abandonó Córdoba el mismo día de la desaparición del niño rumbo a Perico, Jujuy. Inicialmente, se especuló que podría ser familiar de Lian, pero desde la fiscalía nunca se confirmó ese vínculo, y la mujer lo negó rotundamente.

La Justicia jujeña allanó su domicilio, donde se secuestraron celulares, una agenda, un pasaje de micro y un bolso con ropa. Durante su declaración, la mujer afirmó dedicarse al curanderismo y realizar viajes frecuentes a Córdoba para asistir a integrantes de la comunidad boliviana.

“Dijo que en Córdoba hace curanderismo a gente de la comunidad boliviana y que, como ellos están en mejor posición económica, además de pagarle, le regalan ropa, calzado, juguetes y todo lo que aquellas familias ya no necesitan”, indicó el fiscal José Alfredo Blanco en declaraciones a El Tribuno de Jujuy.

Marcelino tuvo contacto con ella. Fue él quien la trasladó hasta la zona, aunque aseguró desconocerla. Ante los medios, este jueves el hombre contó cómo se dio esa situación: “Mi vecino no tiene auto y me pidió el favor de traer a una persona. Dije que sí. La fui a buscar a Ramón Cárcano, un pueblo chico. No me acuerdo bien cuándo fue, si jueves o viernes (anterior al sábado en el que desapareció Lian)”, dijo.

Y acotó: “No la conozco y no sé dónde se quedó a dormir. Casi no hablamos en el trayecto, solo del camino de tierra que estaba feo”.

Las autoridades le tomaron declaración junto a otras cuatro personas que residen en el mismo domicilio de Perico. Ninguno fue detenido. Además, a la “Abuelita” le prohibieron salir de la provincia.

En medio del hermetismo, fuentes de la Justicia señalaron una hipótesis: que al chico se lo llevaron con el objetivo de abusarlo sexualmente.

Este viernes, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), encabezada por los fiscales federales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, se sumó a la causa para investigar la hipótesis de trata de personas. De esta manera, ambos participarán en un equipo de investigadores que además conforman Reyna, Gambini y la fiscal federal de Bell Ville, María Virginia Miguel Carmona.

Recompensa y pedido de colaboración

Desde el jueves, se ofrece una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información útil y verificable sobre el paradero de Lian. La suma se divide en partes iguales entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de Córdoba. Cualquier dato relevante puede comunicarse de manera anónima al 134.

Lian Gael Flores Soraide mide aproximadamente 90 centímetros de altura, tiene tez trigueña, cabello corto oscuro y ojos oscuros.

“Yo pido que aparezca por favor. No sé si será alguna venganza o qué sé yo, pero que aparezca mi niño, porque es un niño tranquilo”, reiteró su papá Elías, en medio de la desesperación.