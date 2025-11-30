Un delivery de app debe tener 15 pedidos diarios para no ser pobre

El APP se complementa con una serie de mediciones que dimensionan el costo de vida en la unidad transaccional del repartidor:

Sostener un Hogar (4 pers.): 461 pedidos.

Alquiler Promedio CABA: 271 pedidos.

Crianza de un Hijo: 190 pedidos.

Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM): 126 pedidos.

Canasta Alimentaria (individual): 67 pedidos.

Monotributo (Cat. A): 15 pedidos.

Llenar un Tanque de Nafta: 2 pedidos.

Ausencia de parámetros salariales

El informe subraya que el APP es esencial porque, a diferencia de otros sectores, en las plataformas de reparto no existe un parámetro de referencia sobre salarios o condiciones. La ausencia de métricas objetivas dificulta el diagnóstico sobre la capacidad adquisitiva de un sector compuesto principalmente por jóvenes y migrantes.hP8Jxg

El APP busca transparentar que el ingreso disponible de un repartidor (que cubre costos de combustible, mantenimiento y datos móviles) depende de factores ajenos a su control, como la demanda, el clima y los algoritmos de la plataforma.