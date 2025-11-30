La Fundación Encuentro reveló el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP), un nuevo indicador que busca visibilizar el esfuerzo económico que implica el trabajo en plataformas de delivery. El primer resultado es contundente: en septiembre de 2025, un repartidor debió completar 461 pedidos promedio para cubrir la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro integrantes y no caer en la pobreza.
Un delivery de app debe tener 15 pedidos diarios para no ser pobre
Un informe reveló que un delivery debe hacer 461 viajes para cubrir la Canasta Básica de un hogar tipo. El ingreso promedio fue de $2.553 por pedido.