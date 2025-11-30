Tras largar desde boxes, Colapinto finalizó 14° en el GP de Qatar

El ganador en Qatar fue Max Verstappen, no solo por haber culminado primero (el podio lo completaron Oscar Piatri y Carlos Sainz), sino que hizo lo que debía para evitar que Lando Norris (McLaren), que terminó cuarto, se llevara el título y todo se definirá en Abu Dabi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1995186458764956127?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1995186458764956127%7Ctwgr%5E281178fd826b0c4f14c056222c8b26df0afa05dc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Fautomovilismo%2Fcolapinto-en-la-carrera-de-f1-hora-y-donde-ver-en-vivo-el-gp-de-qatar-id701018.html&partner=&hide_thread=false THE TOP 10 IN QATAR!



Who had this top three at the start of the day?! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/QfW821fJoj — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

En la séptima vuelta de la carrera, Gasly tocó a Hulkenberg, quien tuvo que abandonar la carrera. El monoplaza del francés quedó visiblemente dañado, aunque pudo continuar. El argentino alterno entre la 17° y la 16° ubicación, pero finalmente terminó 14°.

Cabe resaltar que este domingo Colapinto cerró lo mejor de su fin de semana porque el viernes, en la única prueba libre del GP de Qatar, había terminado en la última posición después de sufrir problemas en su Alpine. Su mejor vuelta fue de 1:23.529 con neumáticos duros y, cuando buscaba mejorar con la goma blanda, se despistó y debió abortar el intento. Desde el box le informaron que el auto tenía daños y no pudo completar ninguna vuelta rápida.

En la clasificación de la Sprint tampoco tuvo buenas noticias porque no superó el primer corte y quedó eliminado en la SQ1, junto a Lance Stroll, Liam Lawson, Lewis Hamilton y Gasly. En la Sprint, que se corrió el sábado por la mañana, largó desde boxes por una sanción por modificar el monoplaza y nunca pudo sortear al resto de los pilotos culminando en la última posición, al igual que en la qualy.