"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Colapinto

Tras largar desde boxes, Colapinto finalizó 14° en el GP de Qatar

Colapinto partió desde el fondo, pero se benefició de las sanciones de otros corredores y el toque de su compañero, Pierre Gasly, sobre Hulkenberg.

Franco Colapinto finalizó en la 14° posición del GP de Qatar en la F1 con Alpine luego de partir desde el pit lane y tras lograr escalar posiciones gracias al toque de su compañero, Pierre Gasly, sobre Nico Hulkenberg, de Sauber, en la séptima vuelta, lo que dejó fuera de competencia al alemán.

La escalada de posiciones del pilarense no solo correspondió a ese choque, sino que también se vio beneficiada por las sanciones de tiempo que recibieron Esteban Ocon y Lance Stroll. A su vez, Olliver Bearman tuvo problemas en boxes.

Más allá del resultado, el argentino no se fue nada contento y el próximo fin de semana en Abu Dabi buscará cerrar el año para ya pensar en la temporada 2026. "Lo único positivo es que queda solo una carrera", dijo este domingo al finalizar el Gran Premio.

Te puede interesar...

El ganador en Qatar fue Max Verstappen, no solo por haber culminado primero (el podio lo completaron Oscar Piatri y Carlos Sainz), sino que hizo lo que debía para evitar que Lando Norris (McLaren), que terminó cuarto, se llevara el título y todo se definirá en Abu Dabi.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1995186458764956127?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1995186458764956127%7Ctwgr%5E281178fd826b0c4f14c056222c8b26df0afa05dc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tycsports.com%2Fautomovilismo%2Fcolapinto-en-la-carrera-de-f1-hora-y-donde-ver-en-vivo-el-gp-de-qatar-id701018.html&partner=&hide_thread=false

En la séptima vuelta de la carrera, Gasly tocó a Hulkenberg, quien tuvo que abandonar la carrera. El monoplaza del francés quedó visiblemente dañado, aunque pudo continuar. El argentino alterno entre la 17° y la 16° ubicación, pero finalmente terminó 14°.

Cabe resaltar que este domingo Colapinto cerró lo mejor de su fin de semana porque el viernes, en la única prueba libre del GP de Qatar, había terminado en la última posición después de sufrir problemas en su Alpine. Su mejor vuelta fue de 1:23.529 con neumáticos duros y, cuando buscaba mejorar con la goma blanda, se despistó y debió abortar el intento. Desde el box le informaron que el auto tenía daños y no pudo completar ninguna vuelta rápida.

En la clasificación de la Sprint tampoco tuvo buenas noticias porque no superó el primer corte y quedó eliminado en la SQ1, junto a Lance Stroll, Liam Lawson, Lewis Hamilton y Gasly. En la Sprint, que se corrió el sábado por la mañana, largó desde boxes por una sanción por modificar el monoplaza y nunca pudo sortear al resto de los pilotos culminando en la última posición, al igual que en la qualy.

FUENTE: TyC Sports

Temas

Te puede interesar