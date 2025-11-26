En la última reunión del Consejo de Mayo, prevista desde las 11.30 de este miércoles en la Casa Rosada, la CGT endurecerá su posición: “Nosotros vamos con un planteo donde lo primero es discutir un modelo económico que apueste al desarrollo, al crecimiento y a la producción y, a partir de ahí, a la generación de puestos de trabajo", dijo a a Infobae Gerardo Martínez (UOCRA), el representante cegetista en la instancia de diálogo multisectorial.
Reforma laboral: la CGT endureció su postura y exigirá debatir el modelo económico
Lo anticipó Gerardo Martínez antes del último encuentro que mantendrá hoy la instancia de diálogo multisectorial, donde el líder cegetista insistirá en rechazar los cambios laborales propuestos por el Gobierno