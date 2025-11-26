"
Reforma laboral: la CGT endureció su postura y exigirá debatir el modelo económico

Lo anticipó Gerardo Martínez antes del último encuentro que mantendrá hoy la instancia de diálogo multisectorial, donde el líder cegetista insistirá en rechazar los cambios laborales propuestos por el Gobierno

En la última reunión del Consejo de Mayo, prevista desde las 11.30 de este miércoles en la Casa Rosada, la CGT endurecerá su posición: “Nosotros vamos con un planteo donde lo primero es discutir un modelo económico que apueste al desarrollo, al crecimiento y a la producción y, a partir de ahí, a la generación de puestos de trabajo", dijo a a Infobae Gerardo Martínez (UOCRA), el representante cegetista en la instancia de diálogo multisectorial.

“Indudablemente -agregó-, si uno mira cómo está todo hoy se encuentra todo lo contrario. Hay cantidades de empresas, pymes y otras de tamaño mayor, que están sufriendo las consecuencias de este modelo económico y que están cerrando sus puertas, con cientos de miles de trabajadores que están quedando prácticamente en la precariedad, sin la oportunidad de conseguir trabajo”.

En ese sentido, Martínez afirmó que “no se entiende la dicotomía entre el mensaje y la realidad de un modelo económico que abre la compuerta de las importaciones y donde el ejemplo más claro es el de la fábrica de ollas Essen, que antes hacía la producción en Santa Fe y ahora anunció que prácticamente va a traer de China casi el 80% de todos esos productos, pero hay un montón de ejemplos similares que son parte de nuestra realidad”.

Además de este reclamo, Martínez insistirá en rechazar los cambios laborales propuestos por el Gobierno dentro del Consejo de Mayo, de los que se hablará en la reunión de este miércoles y que forman parte del proyecto que se difundirá el 15 de diciembre con el fin de que sea debatido durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

La CGT aún está a la espera de que la convocatoria del Gobierno a consensuar algunos puntos de la reforma laboral, tal como se lo anticipó el ministro del Interior, Diego Santilli, a los cotitulares cegetistas Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Jorge Sola (Seguros), cuando se los cruzó hace 10 días en la conferencia industrial de la UIA.

En ese encuentro informal, Santilli fue insistente en dos puntos: que el Gobierno los iba a convocar para hablar sobre la reforma laboral y que no creyeran en los trascendidos sobre el tema porque hay voluntad oficial de llegar a un acuerdo con el sindicalismo.

