Reforma laboral: la CGT endureció su postura y exigirá debatir el modelo económico

Además de este reclamo, Martínez insistirá en rechazar los cambios laborales propuestos por el Gobierno dentro del Consejo de Mayo, de los que se hablará en la reunión de este miércoles y que forman parte del proyecto que se difundirá el 15 de diciembre con el fin de que sea debatido durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

La CGT aún está a la espera de que la convocatoria del Gobierno a consensuar algunos puntos de la reforma laboral, tal como se lo anticipó el ministro del Interior, Diego Santilli, a los cotitulares cegetistas Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Jorge Sola (Seguros), cuando se los cruzó hace 10 días en la conferencia industrial de la UIA.

En ese encuentro informal, Santilli fue insistente en dos puntos: que el Gobierno los iba a convocar para hablar sobre la reforma laboral y que no creyeran en los trascendidos sobre el tema porque hay voluntad oficial de llegar a un acuerdo con el sindicalismo.

Fuente: Infobae