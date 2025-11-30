Las exportaciones de oro en San Juan crecieron un 95%

El rubro de Oro fue el indiscutible motor de la provincia, registrando un incremento en valor FOB del 95.42% comparado con el año anterior. En términos de volumen, el oro también mostró un crecimiento, con un aumento del 4.90% en los kilogramos despachados. La preponderancia de este mineral se refleja en las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), la categoría donde se contabiliza el oro, que en conjunto incrementó sus exportaciones un 71.61% en valor FOB en el periodo analizado.

Por su parte, el sector de Mineros No Metalíferos tuvo un desempeño positivo, pero con cifras más modestas. Este rubro, que incluye productos como la Bentonita, Dolomita y Creta (roca caliza) , mostró un aumento generalizado del 6.29% en valores FOB y un crecimiento del 5.43% en volumen despachado. Dentro de esta categoría, la Creta se destacó con un crecimiento del +35.74% en valor FOB, mientras que la Dolomita registró una caída del 17.12% en sus ingresos.

En cuanto a los destinos, la oferta exportable de San Juan, fuertemente dominada por los minerales, se concentró en América del Sur, que absorbió el 68.20% de los envíos. Le siguieron América del Norte con el 15.93% y Europa con el 8.08%.

A pesar del auge minero, la Cámara de Comercio Exterior concluye que la competitividad general de las exportaciones sanjuaninas sigue afectada por factores estructurales. Se mencionan la fuerte presión impositiva, la falta de flexibilización de los regímenes laborales, y el incremento de los costos de transporte carretero y marítimo como los principales desafíos que impiden un crecimiento sostenido en otros rubros