Tres de los 13 proyectos RIGI que aprobó el gobierno son de San Juan

Eso porque, el Gobierno prorrogó por un año el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Las compañías podrán presentar sus proyectos hasta julio de 2027. Además, habilitó el esquema de incentivos a nuevos proyectos de explotación y producción de petróleo y gas.

En ese marco, Tecpetrol, la compañía petrolera del Grupo Techint, presentó un proyecto ante el Comité Evaluador del RIGI. Contempla un desembolso de US$2400 millones destinados al desarrollo del área Los Toldos II Este, ubicada en Vaca Muerta.

También Pampa Energía solicitó la adhesión al RIGI para la ampliación del desarrollo de Rincón de Aranda, en Vaca Muerta, por US$4500 millones.

En tanto, GeoPark analiza postular al RIGI para desarrollar los pozos de Puesto Silva Oeste y Loma Jarillosa, que le adquirió a Pluspetrol en Vaca Muerta, en una inversión estimada de hasta US$1000 millones.

Cuáles son los 13 proyectos aprobados por el RIGI

Desde su reglamentación, en octubre de 2024, se aprobaron 13 proyectos con compromisos de inversión por US$18.351 millones. El mapa del RIGI se reparte entre Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.

Allí se concentran iniciativas que van desde infraestructura petrolera y gasífera hasta energía renovable, puertos y minería de litio, cobre, oro y plata.

El listado de proyectos del RIGI aprobados hasta el momento es el siguiente:

Parque solar de YPF Luz : Con una inversión de US$211 millones , prevé la creación de un parque solar fotovoltaico Las Heras, Mendoza. Apunta a generar una capacidad instalada de 305 megavatios. En diciembre, recibió la habilitación de Cammesa y ya genera 100 MW de energía renovable. Se estima que quedará terminado en este primer semestre de 2026.

: Con una inversión de , prevé la creación de un parque solar fotovoltaico Las Heras, Mendoza. Apunta a generar una capacidad instalada de 305 megavatios. En diciembre, recibió la habilitación de Cammesa y ya genera 100 MW de energía renovable. Se estima que quedará de 2026. Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS): Las petroleras YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell avanzan en la construcción de un oleoducto de 437 kilómetros de extensión que conectará Allen con Punta Colorada, en la provincia de Río Negro. La inversión totaliza en US$2486 millones y se espera que esté operativo hacia fines de 2026.

(VMOS): Las petroleras YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell avanzan en la construcción de un oleoducto de 437 kilómetros de extensión que conectará Allen con Punta Colorada, en la provincia de Río Negro. La inversión totaliza en y se espera que esté hacia GNL PAE-Golar : Southern Energy estima invertir US$6878 millones . Consiste en la licuefacción de gas natural en el golfo de San Matías, ubicado en Río Negro desde 2027.

: Southern Energy estima invertir . Consiste en la licuefacción de gas natural en el golfo de San Matías, ubicado en Río Negro desde 2027. Río Tinto : La primera iniciativa en minería. El proyecto de Río Tinto contempla una inversión de US$2700 millones para la extracción y procesamiento de litio en el salar de Rincón en Salta.

: La El proyecto de Río Tinto contempla una para la extracción y procesamiento de en el salar de Rincón en Salta. Sidersa : Comprende una inversión de US$286 millones para construir una nueva planta siderúrgica en San Nicolás , Buenos Aires. Permitirá abastecer al mercado con 360.000 toneladas anuales de insumos para la industria nacional y exportaciones.

: Comprende una inversión de para construir una , Buenos Aires. Permitirá abastecer al mercado con 360.000 toneladas anuales de insumos para la industria nacional y exportaciones. Salar del Hombre Muerto : Encabezada por la firma australiana Galan Lithium. Contempla una inversión de US$217 millones y exportará cloruro de litio desde el Salar del Hombre Muerto , Catamarca, por US$180 millones anuales a partir de 2029.

: Encabezada por la firma australiana Galan Lithium. Contempla una inversión de y exportará desde el , Catamarca, por US$180 millones anuales a partir de 2029. Parque eólico Olavarría : Con Acindar y PCR como principales accionistas, el proyecto consiste en la creación de un parque eólico en Olavarría que tendrá capacidad para generar 180Mw de energía renovable. La inversión superará los US$250 millones .

: Con Acindar y PCR como principales accionistas, el proyecto consiste en la creación de un parque eólico en Olavarría que tendrá capacidad para generar 180Mw de energía renovable. La inversión superará los . Los Azules (San Juan) : La canadiense McEwen Cooper contempla una inversión de US$2672 millones para avanzar en tareas de exploración y futura explotación de cobre.

: La canadiense McEwen Cooper contempla una inversión de para avanzar en tareas de exploración y futura explotación de cobre. Puerto multipropósito en Timbúes (Santa Fe) : La iniciativa prevé una inversión de US$277 millones para construir un complejo logístico capaz de almacenar fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.

: La iniciativa prevé una inversión de para construir un complejo logístico capaz de almacenar fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles. Gualcamayo (San Juan) : Con desembolso de US$665 millones , Minas Argentinas busca extender la explotación de oro y plata mediante un esquema de mineralización diferente y con alto impacto en empleo directo.

: Con desembolso de , Minas Argentinas busca extender la explotación de oro y plata mediante un esquema de mineralización diferente y con alto impacto en empleo directo. Veladero (San Juan) : Se trata de la ampliación de la mina de oro y plata Veladero encabezada por la canadiense Barrick Mining. La inversión es por más de US$380 millones .

: Se trata de la ampliación de la mina de oro y plata encabezada por la canadiense Barrick Mining. La inversión es por más de . Diablillos (Salta y Catamarca) : Es una nueva mina de oro y plata de AbraSilver que requerirá una inversión de US$760 millones en Salta y Catamarca. Busca crear 1200 empleos directos.

: Es una nueva mina de oro y plata de AbraSilver que requerirá una inversión de en Salta y Catamarca. Busca crear 1200 empleos directos. Fénix (Catamarca): Es el último proyecto avalado por el Gobierno y contempla una inversión de US$530 millones para ampliar la producción de litio en Catamarca por parte de la firma Río Tinto.

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