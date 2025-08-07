Tras perder en Diputados, Gobierno apunta al Senado para defender sus decretos

Sorpresivamente, el presidente Javier Milei encabezó este jueves por la tarde una reunión de Gabinete que no figuraba en agenda, al parecer con el tema del cachetazo recibido en Diputados como eje central, y que finalizó pasadas las 16 con la presencia de la mayoría de los ministros.

La Casa Rosada sostiene que intentará negociar por esos puntos con los bloques aliados y mantiene la postura de que vetará el resto de los proyectos que impulsaron los diputados en caso de que logren sanción completa. Abarca al financiamiento universitario y a la iniciativa que aumenta los fondos destinados al Hospital Garrahan.

En paralelo, en el oficialismo buscarán recurrir a vericuetos judiciales para dilatar su aplicación si no logran sostener los posibles vetos antes de las elecciones. Se trata de una estrategia similar a la del rechazo al aumento jubilatorio y a la emergencia en discapacidad.

Tras la votación en la Cámara Baja, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Patricia Bullrich (Seguridad) se pronunciaron en contra de los proyectos y apuntaron contra el kirchnerismo.