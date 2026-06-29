Tras la salida de Adorni, Karina Milei se reunirá con diputados y senadores de LLA

No se trata de la primera reunión de estas características a la que convoca Karina Milei, ya que hizo lo mismo tras el triunfo oficialista de octubre, cuando convocó a los legisladores recién electos y a los que continuaban en el cargo.

En la misma dirección de este encuentro, el Gobierno creó, aseguran fuentes de la Casa Rosada y del Congreso, un nuevo grupo de WhatsApp, en el que están, entre otros, Karina Milei, Ignacio Devitt, Eduardo “Lule” Menem y también la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.

A la reunión del miércoles 1 de julio, según trascendió, están convocados Diego Santilli, quien asistiría ya como flamante jefe de Gabinete —si es que llega a prestar juramento antes de esa fecha—, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, “Lule” Menem y el presidente de Diputados, Martín Menem, entre otros.