La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza para el miércoles a las 9.30 a una reunión en la Casa de Gobierno, para ordenar cómo avanzará la agenda del oficialismo en el Congreso, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.
Tras la salida de Adorni, Karina Milei se reunirá con diputados y senadores de LLA
El encuentro tendría por escenario el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y apuntará a reordenar las prioridades en el Congreso. El encuentro será este miércoles a las 9:30.