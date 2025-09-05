El dólar blue cerró la semana en alza en San Juan

El dólar blue pegó un salto de $50 en la semana y alcanzó su récord nominal desde el 11 de abril. Sucedió en la previa de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires (PBA) marcada por una importante inestabilidad cambiaria y la intervención del Gobierno para contener el precio del oficial.

El informal subió $5 a $1.350 para la compra y a $1.370 para la venta este viernes 5 de septiembre, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El aumento semanal fue el más elevado desde comienzos de julio.

A cuánto operó el dólar oficial

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la cotización bajó $7,50, a $1.355 tras la intervención oficial sobre el cierre de la rueda.

Valor del MEP

El dólar MEP cotiza a $1.380,44 y la brecha contra el mayorista es de 1,9%.

Valor del dólar CCL

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.385,01, por lo cual la brecha es de 2,2%.

Precio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.794.