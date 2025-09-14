"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Boca Juniors

Rosario Central y Boca se enfrentan en duelo de campeones del mundo

Ángel Di María y Leandro Paredes protagonizan el choque del domingo a las 17.30 en el Estadio Gigante de Arroyito por la octava fecha del Torneo Clausura.

Este domingo, Rosario Central y Boca Juniors se medirán en uno de los partidos más atractivos de la octava fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que se disputará desde las 17.30 en el Estadio Gigante de Arroyito, contará con la presencia de los campeones del mundo Ángel Di María y Leandro Paredes, protagonistas de un duelo que promete emociones para los fanáticos.

image

Ambos equipos llegan en buen momento. Boca suma tres victorias consecutivas y buscará mantenerse en los primeros puestos de la Zona A, mientras que Rosario Central se mantiene invicto en el certamen, con dos victorias y cuatro empates, aunque todavía adeuda 45 minutos del partido suspendido ante Sarmiento de Junín.

En cuanto a la tabla de posiciones, el Canalla se ubica sexto en la Zona B con 10 puntos, mientras que Boca, con 12 unidades, buscará igualar a Barracas Central en la cima de la Zona A. La paridad y el buen rendimiento de ambos conjuntos aseguran un duelo de alta intensidad.

image

Respecto a las formaciones, Boca presentaría a: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

image

Por su parte, Rosario Central iría con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz o Gaspar Duarte; y Alejo Veliz.

El partido será controlado por Facundo Tello y transmitido por TNT Sports. Además, significará el regreso de Miguel Ángel Russo al Gigante de Arroyito, donde seguramente será homenajeado por su paso en el club y recibirá el afecto de los hinchas, tras días de ausencia por una infección urinaria.

El duelo también tiene un condimento histórico: la última vez que dos campeones del mundo se enfrentaron en un torneo doméstico en Argentina fue en 2014, cuando Newell’s, con David Trezeguet (campeón con Francia en 1998), venció 2-0 a Racing Club, de Mauro Camoranesi (campeón con Italia en 2006).

Con ambos equipos en buen estado anímico y con figuras de jerarquía mundial, Rosario Central y Boca se preparan para un encuentro que promete ser uno de los más destacados del Clausura 2025.

Temas