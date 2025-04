Tensión en la marcha de jubilados: aplicaron el protocolo antipiquetes

La ronda de este miércoles en particular cuenta con la participación del grupo habitual de jubilados y esta vez también se dieron cita en el lugar sindicatos, como los las dos CTA, en Plaza Congreso para luego dirigirse hacia Plaza de Mayo.

Los docentes universitarios, agrupados en CONADU, también anunciaron que se sumarán a la marcha, en el marco de reclamos propios por recomposiciones salariales.

La previa de la marcha

La protesta es también una antesala de la movilización que la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para el 30 de abril en conmemoración del Día del Trabajador. Como la de hoy, tendrá un claro mensaje opositor al gobierno de Javier Milei, que mañana viaja a Roma para el funeral de Jorge Bergoglio que se desarrollará en la Basílica de San Pedro del Vaticano.

“Reclamamos el cese del ajuste sobre quienes trabajaron toda su vida y hoy son víctimas de políticas de hambre, endeudamiento y represión”, sintetiza el comunicado de las Agrupaciones de Jubiladas y Jubilados de los Miércoles que convocan a una “multitudinaria movilización”. “Acompañamos a los jubilados y jubiladas en honor al legado del papa Francisco”, describe la convocatoria de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Según pudo saber este medio, los movimientos que conforman el sindicato de los trabajadores informales, como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Barrios de Pie, entre otros, no movilizarán de manera masiva su estructura, sino que enviarán grupos de representantes. Lo mismo hará la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T).

Los principales dirigentes sociales y sindicales organizan la logística de la convocatoria de la CGT prevista para el próximo miércoles y que promete masividad. Partirá a las 14 desde la intersección de las avenidas 9 de Julio e Independencia y culminará en el Monumento al Trabajo, ubicado en Paseo Colón al 800, en el barrio porteño de San Telmo. No es el caso de los piqueteros como el Polo Obrero y el MST que hoy acompañaran con toda su estructura a las organizaciones de jubilados y jubiladas de las que forman parte. La concentración de hoy en Plaza Congreso es a las 15. Desde allí, marcharán a partir de las 16 a Plaza de Mayo y una hora más tarde realizarán el acto central donde se leerá un documento en el cual, como en casos anteriores, además de reclamarle al gobierno de La Libertad Avanza por un aumento en sus haberes, recitarán consignas como “fuera Milei”, “fuera Bullrich” y expresarán y rechazo al “pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, se informó que las fuerzas federales, en coordinación con la Policía de la Ciudad -que estará a cargo del tercer cordón- harán cumplir el protocolo antipiquetes y, como en eventos anteriores, “se evitarán provocaciones” pero se sostendrá con “firmeza” el cumplimiento de las normas vigentes, esto es la alteración del orden público y el corte de tránsito permanente. Hubo algunos sondeos entre los dirigentes sociales y sindicales para que las organizaciones de jubilados, pospongan, no la concentración habitual, pero sí la marcha a Plaza de Mayo ante la posibilidad de no lograr masividad y ante el esfuerzo que los líderes cegetistas, en coordinación con la UTEP y otros sectores obreros concentran para la semana entrante. No lo consiguieron. Los dirigentes jubilados, ligados a los piqueteros del Polo Obrero (PO), entre otros sectores de izquierda, se mantuvieron intransigentes, quizás priorizando sus intereses personales.

Eduardo Belliboni, líder del PO, utiliza cada minuto de aire en un medio de comunicación para denunciar una “persecución política, judicial y mediática” contra su persona en particular, y la organización que representa en general, por la decisión Cámara Federal de Casación Penal porteña de confirmar el procesamiento contra él y otros 17 dirigentes del movimiento, dispuesta por el juez Sebastián Casanello. Así, se le adjudicaron los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión. La investigación judicial sostiene que, entre junio de 2020 y marzo de 2024, se desvió una parte significativa de los fondos asignados al programa Potenciar Trabajo hacia actividades político-partidarias, utilizando facturas falsas emitidas por empresas sin actividad real, como Rumbos, Coxtex SA y Ricoprint SRL.

Las reivindicaciones que cada miércoles realizan las agrupaciones de jubilados son cinco: aumento de las jubilaciones, con una mínima de $1.500.000; devolución del 100% de cobertura en medicamentos por parte de PAMI y las obras sociales; aumento de salarios, indexación automática por inflación, mínimo, vital y móvil equivalente a la canasta familiar y paritarias libres; contra la reforma laboral, exigen trabajo registrado, sin precarización y defienden el derecho a huelga; y contra la reforma previsional, al rechazar un aumento de la edad jubilatoria.

Esta tarde el Gobierno volverá a poner a prueba el “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación”, establecido mediante la Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad y que consiguió, por ejemplo, que desde el 10 de abril de 2024 no haya cortes permanentes en la Avenida 9 de Julio. La protesta de hoy se realiza en el marco de los siete días de duelo nacional que el Ejecutivo decretó por el fallecimiento del papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, como forma de “honrar la memoria del máximo dignatario de la Iglesia Católica Apostólica Romana”.