Otros dos trenes descarrilaron en Barcelona y murió un maquinista

Además, 11 ambulancias y 15 dotaciones de bomberos participaban del operativo de urgencia en el lugar, mientras que el alcalde de Gélida, Lluís Valls Comas, agregó antes de constatarse el fallecimiento del motorman: “Podemos decir que hay entre cuatro y seis personas graves y el resto son leves”.

Un muro de contención se desmoronó de manera repentina sobre las vías, provocó el descarrilamiento y destrozos en la cabina del conductor.

Un segundo accidente se desarrolló en Girona, donde las condiciones de la tormenta causaron la caída de rocas sobre las vías, lo que provocó el descarrilamiento de un tren con diez pasajeros, aunque ninguno presentó lesiones, de acuerdo a los datos difundidos por la agencia de noticias Xinhua.

Son dos nuevos accidentes ferroviarios que se registraron en ese país tras el choque entre dos trenes en Adamuz, cuyo saldo hasta el momento era de 42 víctimas fatales.

Ambos hechos provocaron interrupciones en el servicio durante la noche de este martes y la principal hipótesis que barajan los investigadores se vincula con las intensas lluvias que afectaron la región de Cataluña.