Se viene el Hot Sale: descuentos de hasta 70% y cuotas sin interés

El beneficio especial estará vigente desde las 0 horas del lunes 13 hasta las 23.59 del miércoles 15 de mayo para usuarios/as de tarjeras de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia. Además, habrá miles de productos con descuentos y envíos gratis. Para poder comprar dentro del portal de ventas online es necesario crear una cuenta de usuario/a y una contraseña personal secreta, confidencial e intransferible.

Para comprar en la plataforma es necesario ser cliente/a de Banco Provincia y generar una cuenta de usuario/a, con una contraseña personal y secreta. Si bien se puede pagar con tarjeta de débito, para aprovechar las cuotas es necesario contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad.

Quienes deseen obtener una tarjeta de crédito pueden gestionarla a través del mismo portal y completar un formulario de presolicitud, tras lo cual un/a ejecutivo/a de cuenta se comunicará para finalizar el proceso de otorgamiento.

Banco Macro y BMA

Todos los días desde el lunes 13 al domingo 19 de mayo, pagando con MODO y las Tarjetas de Débito y Crédito Macro y Macro BMA se accede hasta un 20% de ahorro con un tope de $15.000 por cliente en tiendas on-line y si es una tienda oficial de Hot Sale habrá un 10% de ahorro adicional con un Tope de $5.000.

Además, en Macro Premia y en BMA Premia los clientes pueden disfrutar de hasta 12 cuotas sin interés, que se suman a dichos descuentos.

De la misma forma, del 13 al 19 de mayo con Tarjetas de Crédito Macro se podrá pagar en 9 cuotas sin interés en productos seleccionados en Frávega, Megatone, Musimundo, Pardo, tienda Newsan y Xiaomi. Es exclusivo en compras on-line.

Las promociones en Frávega, Musimundo, Pardo, Newsan y Xiaomi también aplican para Tarjetas de Crédito Macro BMA.

En estas mismas fechas, en Despegar y Al Mundo pagando con Tarjetas de Crédito Macro y Macro BMA se puede acceder hasta 6 cuotas sin interés en hoteles y paquetes para viajar por la Argentina. Con Tarjetas de Crédito Macro Selecta y Macro BMA Selecta Black , hay hasta 9 cuotas sin interés.

En Aerolíneas Argentinas con Tarjetas de Crédito Visa y American Express Macro se puede abonar en hasta 6 cuotas sin interés en vuelos nacionales. Si el cliente paga con una Tarjeta de Crédito de American Express Macro se puede acceder a un 10% de descuento con un tope de $15.000 por cuenta y por mes.

Con Tarjetas de Crédito Visa Signature y American Express ICON Macro Selecta es posible pagar en hasta 9 cuotas sin interés para volar por Argentina. Pagando con Tarjetas American Express ICON Macro Selecta también se puede acceder a un 10% de ahorro con un tope de $15.000 por cuenta y por mes.

Esta promoción también aplica a Tarjetas de Crédito Visa Macro BMA accediendo hasta 6 cuotas sin interés. Con Tarjetas de Crédito Visa Black de Macro BMA es posible abonar en hasta 9 cuotas sin interés para la compra de vuelos nacionales.

Finalmente, entre el 13 y el 20 de mayo con Tarjetas de Crédito Macro se pueden adquirir coberturas de Assist Card con hasta 50% de ahorro y con una financiación de hasta 12 cuotas sin interés.

ICBC

En el marco del evento de compras más esperado del año, ICBC Mall, hace su apuesta. El banco participará del Hot Sale con ahorros de hasta 70% y 12 cuotas sin interés pagando con Visa o MasterCard a través de MODO en todas las categorías del sitio, como: pequeños electrodomésticos, audio y video, smartphones, hogar y bazar, informática, deporte, moda, gaming y más.

A su vez, los días mencionados, habrá Gift Card seleccionadas, con hasta 50 % de ahorro.

Extendiendo el Hot Sale, ICBC Mall se suma al HotWeek en donde los beneficios continuarán los días 16, 17, 18, 19, con hasta 50% de ahorro y 9 cuotas sin interés pagando también con Visa o MasterCard a través de MODO.

BBVA

- 12 cuotas sin interés pagando con tarjetas de credito BBVA en Starlink a traves de Mercado Libre.

- MODO: del 13 al 19 de mayo hasta 30% de reintegro (20% en cualquier comercio web que opere con MODO + 10% en comercios que esten adheridos a la CACE) y cuotas sin interés en tiendas seleccionadas.

Acumulable con promos de comercios

- SHOP BBVA: Del 13 al 19 de mayo 6 cuotas sin interés en toda la tienda

Banco Nación

En la Tienda BNA+ del Banco Nación, habrá 6, 12, 18 y 24 cuotas sin interés. Medios de pago: tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA.

Pagando con MODO, habrá 10% de reintegro con tope de $10.000 por compra (aplica para todas las compras que realice)

En BNA Viajes, se podrá acceder hasta 12 cuotas sin interés para vuelos, paquetes y servicios nacionales. Medios de pago: tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA. Pagando con MODO, hay 10% de reintegro con tope de $10.000 por compra (aplica para todas las compras que realice).

Promoción Aerolíneas Argentinas (14 y 15 de mayo): 12 cuotas sin interés en vuelos nacionales (viajando en cualquier fecha). Medios de pago: Tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA.

Modo

MODO, la billetera que ya cuenta con más de 17 millones de usuarios, se suma con grandes descuentos y beneficios a una nueva edición del Hot Sale, uno de los eventos de compras online más esperados del año.

De esta manera, del 13 al 19 de Mayo, los usuarios de MODO podrán aprovechar de un 20% de reintegro en las tiendas online que cobren con MODO, además de un 10% de reintegro adicional en las tiendas oficiales del Hot Sale.

Esto quiere decir que si comprás pagando con MODO o tu app bancaria, podrás acceder hasta un 30% de descuento en las tiendas oficiales Hot Sale con un tope de reintegro de $20.000.

¡Y eso no es todo! Con MODO, se agrandan las promos, ya que esta promoción también es acumulable con otras promos bancarias y se puede financiar en hasta 18 cuotas en tiendas seleccionadas.

Naranja X

Los clientes podrán acceder a las siguientes promociones, beneficios y descuentos utilizando la tarjeta de crédito, vigentes durante el 13, 14 y 15 de mayo.

Rubros:

TECNO Y ELECTRO - Hasta 12 cuotas, cero interés

DEPORTE - Hasta 12, cuotas, cero interés

INDUMENTARIA Y CALZADO - Hasta 5 cuotas, cero interés

HOGAR Y DECO - Hasta 12 cuotas, cero interés

SALUD Y BELLEZA - Hasta 12 cuotas, cero interés

VIAJES - Hasta 6 cuotas, cero interés

Financiación:

-12 cuotas cero interés para paquetes, hoteles y actividades por Argentina.

-6 cuotas cero interés en vuelos domésticos con Aerolíneas Argentinas.

Bonus Track:

-Cupón de regalo: HOTSALENX de $100.000, para todos los paquetes domésticos (mínimo de compra $500.000, cantidad de cupones 44)

Descuentos:

- Hoteles hasta 70% OFF

- Actividades hasta 50% OFF

- Alquileres Vacacionales hasta 35% OFF

- Paquetes hasta 25% OFF

- Alquiler de autos hasta 15% OFF

- Semana Palladium hasta 50% OFF (Vigencia de Venta: 15 al 23/05)

Ualá

Con las tarjetas Ualá:

Electro

Garbarino - 20% de reintegro en compras online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Samsung - 15% de descuento en compras online en smartphones Serie A. Sin tope de reintegro. Del 13 al 19/5.

Indumentaria

Dexter - 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Moov - 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Stock Center - 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

King of the Kongo - 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Librerías

Yenny / Tematika - 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Farmacias y Perfumerías

Farmacity.com / Simplicity / Get the Look / The Food Market - 25% de reintegro en compras online, con tope de $3.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Farmaoline - 25% de reintegro en compras online, con tope de $3.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Rouge - 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Beauty 24 - 20% de reintegro en compras físicas y online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Deco

Maison Rouge - 20% de reintegro en compras online, con tope de $6.000 por cuenta. Del 13 al 19/5.

Banco Columbia

Con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard:

ROUGE y Beauty24 - Del 08 al 15 de mayo - 12 cuotas sin interés en productos seleccionados

ROUGE MAISON -Del 08 al 15/05 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.

SHOPPINGS DOT Y ALTO AVELLANEDA (VER LOCALES ADHERIDOS): DEL 13 AL 19/05: 35 % DE AHORRO + 3 CUOTAS SIN INTERÉS (Tope $10.000.-)

TIENDA COLUMBIA DEL 13 AL 19/05 3 cuotas sin interés en toda la tienda

MACOWENS – DEVRE _ Vigencia 16 y 17 de mayo 30% de ahorro SIN TOPE y 6 cuotas sin interés

EL 18/05 COMBUSTIBLES - Tope $6000

Banco Comafi

12 cuotas sin interés los días 13, 14 y 15 de Mayo en Tienda Comafi

12 cuotas sin interés en Assist Card toda esa semana (13 al 19)

Banco Supervielle

Banco Supervielle ofrecerá un 20% de descuento con tope de reintegro de $20.000 del 13/05 al 19/05.

Y del 13/05 al 15/05, dispondrá de hasta 3 cuotas sin interés en el Hot Sale de Mercado Libre.