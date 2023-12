Roust renunció como subsecretario de Medios de Javier Milei

“Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido”, comenzó diciendo el texto presentado a los medios.

Entre sus argumentos para declinar el cargo, el exfuncionario expuso: “El vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones, requiere de una velocidad informativa sin precedentes. Estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco “inhumano” y me aparte de cuestiones esenciales de mi vida”.