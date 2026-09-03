El Gobierno intimó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para que garantice un piso del 75% en la prestación de los servicios aeronáuticos durante las medidas de fuerza que el gremio llevará adelante este jueves y viernes en casi 27 aeropuertos del país.
Inicia el paro por 48 horas de ATE que afecta a casi 27 aeropuertos del país
Durante esos períodos, el gremio había anunciado que únicamente quedarían garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y de traslado de órganos, lo que generó el alerta por posibles demoras y cancelaciones en estaciones estratégicas como Ezeiza y Aeroparque.