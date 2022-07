Récord histórico: el dólar blue se disparó a más de $300

Los analistas del mercado habían anticipado que las tensiones cambiarias en la plaza paralela se mantendrían en el corto y mediano plazo, con lo cual prevén que la tendencia alcista se mantendrá, aunque estará ligada a las señales que se vayan dando desde el Gobierno.

Con este nuevo avance, la cotización del dólar blue pasa a ubicarse en $ 296 para la compra y $ 301 para la venta, con lo cual amplía la brecha a más de 133% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y 121% en relación al promedio del minorista.

También se observan registros alcistas sobre los dólares financieros. El MEP a través del bono AL30 y el contado con liquidación (CCL) mediante el GD30 anotan subas de hasta 1% para ubicarse por encima de los $ 295 y $ 307, respectivamente.

Cabe destacar que estos récord son sólo nominales, no en términos reales. Según cálculos del economista Fernando Marull, en base a la inflación local, la externa y las monedas de los principales socios comerciales del país, los niveles a los que treparon en octubre de 2020 equivaldrían hoy a unos $ 365 en el CCL y $ 375 en el blue.

DÓLAR OFICIAL

Por el lado oficial, el minorista avanzó a $ 135,75 en las pantallas de Banco Nación y $ 136,08 en el promedio de las entidades financieras del país. El mayorista, en tanto, terminó la jornada en $ 129,14, marcando un incremento de 23 centavos respecto al cierre anterior.

El Banco Central mantiene así el ritmo de la devaluación diaria, que en las últimas jornadas ha estado mostrando una aceleración. En lo que va de julio, el tipo de cambio oficial acumula un avance de 3,12%, no muy lejos del 4,19% que registró durante todo el mes anterior.

Por otro lado, el Central tuvo que vender uno u$s 120 millones de sus reservas en el mercado oficial de cambios para abastecer a la demanda, especialmente para la importación de energía, que hoy demandó u$s 100 millones. Así, el saldo negativo del mes crece a u$s 890 millones, aproximadamente.