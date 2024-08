Presunto maltrato a Fabiola Yáñez: qué dijo el abogado de Alberto Fernández

“Con respecto a las fotografías, no me constan ni las he visto. Lo que sí puedo decir es que el expresidente no fue ni llamado a declarar, ni siquiera mencionado, ya que no hubo denuncia penal alguna. Reitero y tal fueron las palabras de la señora Yáñez, se trató de una fuerte discusión de pareja y nada más. Lógicamente, he hablado personalmente con el expresidente al respecto de este tema, y me negó en forma categórica cualquier episodio de violencia física. Evidentemente, en el fragor de esa discusión la señora Yáñez decidió escribirle a María Cantero, de la cual no era amiga para contarle que había tenido una discusión, en una forma de desahogo personal”.

“Sobre la posibilidad de golpes físicos, me dijo que esos hechos violentos no sucedieron. Por mi obligación y mi formación profesional, preservando siempre el cuidado de la mujer, aun así le ofrecí si quería realizar algún tipo de denuncia al respecto, a lo que me respondió que no, que solamente fue un tema de una discusión. En este mismo sentido, coordiné con el juzgado para que la señora celebre una audiencia”.

“Se la invitó a Yáñez, si era su voluntad, a realizar algún tipo de denuncia penal. La señora dijo que no. Frente a esto y tratándose de un delito de instancia privada, el incidente fue archivado. Esto se manejó con muchísima reserva desde el juzgado. Luego de tomar conocimiento de un presunto hecho delictivo, de instancia privada, se contactó con la presunta damnificada y le ofreció la posibilidad de denunciar. Como funcionario público es su deber hacerlo, y así lo hizo. Todo con absoluta reserva, respeto y cuidado personal hacia la señora Yáñez”.