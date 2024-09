Pidieron la detención de Fabián Tablado: desapareció y su tobillera electrónica no emite señal

Además, desde la Fundación aseguraron que tienen pruebas para ofrecer donde se lo ve a Tablado en una sede de la Fundación Filipos, cuyo pastor se hizo cargo de su resguardo “para evitar el hostigamiento”. También ofrecieron pruebas de la presencia del femicida en un taller de motos cercano a la fundación. Por eso reclamaron que se presente la policía en el lugar, que constaten el domicilio real y verifiquen si tiene colocada la tobillera y su funcionamiento.

Mientras, nada se sabe Fabián Tablado, el femicida de las 113 puñaladas, Edgardo Aló, papá de Carolina, contó que desde la policía “me llamaron y me dijeron que lo perdieron, que era muy factible que no tuviera puesta la tobillera” y en medio de la angustia le pidió prudencia a los vecinos de Posadas, señalando que el asesino “está dando vueltas alrededor y un psicópata no se cura. Parecen buenos tipos pero pueden matar”, concluyó.