Hasta el 30 de abril hay tiempo de inscribirse en el formulario en www.argentina.gob.ar/vouchers-educativos.

En San Juan, por el momento son un total de 95 los colegios aprobados que están en el listado del formulario. Desde algunos establecimientos que cumplen con los requisitos, pero no están publicados indicaron que se iniciaron los reclamos.

Qué familias pueden solicitar el Voucher Educativo

Las familias que tengan bajo su responsabilidad parental a estudiantes de hasta 18 años. El colegio debe contar con al menos el 75% de subvención estatal. El ingreso familiar no debe superar siete salarios mínimos, vitales y móviles. Es decir, el monto total de entrada de la familia no puede superar el $1.419.600. La cuota del colegio no debe superar los $54.396.

De cuánto es el Voucher Educativo

Los familiares podrán recibir el 50% del valor del arancel de jornada simple -sin incluir actividades extraprogramáticas- en función de la cuota base (marzo 2024) para mayo, junio y julio. El voucher tendrá un tope de $27.198 por hijo.