Patricia Bullrich renunció como ministra de Seguridad

Bullrich asumirá como legisladora en la Cámara Alta el próximo 10 de diciembre. En su lugar quedará Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad.

También dedicó unas palabras de despedida a su sucesora: “Le deseo el mayor de los éxitos a la futura ministra Alejandra Monteoliva. Ella me ha acompañado estos años, y si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden del país, es ella. Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar u política de seguridad firme, serie y eficaz”.

La primera aparición de Patricia Bullrich en el recinto del Senado

Patricia Bullrich renunció tras jurar como senadora el viernes pasado. Durante su primera aparición en el recinto de la Cámara Alta, tuvo un cruce con Victoria Villarruel y le reclamo que “sea pareja para todos”.

La situación ocurrió cuando la sesión de jura estaba por terminar. La exministra de Seguridad pidió la palabra cuando los presidentes de los bloques habían acordado no realizar discursos políticos.

Bullrich toco la pantalla de su banca pensando que eso podía habilitar el micrófono, pero no funcionó. Mientras tanto, Villarruel le explicaba que no podía habilitarle la palabra y por eso no se la escuchaba.

Frente a esa situación, la senadora de LLA decidió hablar a viva voz, y luego pidió que tomen por escrito su discurso.

Cuando terminó la sesión, Bullrich se acercó a Villarruel y, según acreditados del Congreso, le pidió que “sea pareja para todos”. Y agregó: “Que empecemos bien, fueron muy estrictos y avisaron que solo tres invitados por senador (podían venir) en la jura. La de ellos trajo más y no dijo nada”.