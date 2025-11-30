Boca eliminó a Argentinos y está en semis del Torneo Clausura

Boca pisó fuerte en La Bombonera, derrotó a Argentinos Juniors y se metió en semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con un gol tempranero de Ayrton Costa y una gran actuación de Agustín Marchesín, el Xeneize se impuso por 1-0 sobre el Bicho y avanzó de ronda, donde espera por el ganador del cruce entre Racing y Tigre.