"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Boca

Boca eliminó a Argentinos y está en semis del Torneo Clausura

El Xeneize se impuso por 1-0 sobre el Bicho en La Bombonera por los cuartos de final y jugará ante el ganador de Racing y Tigre.

Boca pisó fuerte en La Bombonera, derrotó a Argentinos Juniors y se metió en semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Con un gol tempranero de Ayrton Costa y una gran actuación de Agustín Marchesín, el Xeneize se impuso por 1-0 sobre el Bicho y avanzó de ronda, donde espera por el ganador del cruce entre Racing y Tigre.

En desarrollo...

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar