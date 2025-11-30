La cena íntima de Rosalía con Lali, Emilia y Úrsula Corberó

La intérprete de Motomami también dedicó tiempo a encontrarse con artistas argentinas con quienes mantiene afinidad y ha interactuado en redes sociales en otras oportunidades, reforzando su vínculo con la escena musical del país.

lali, rosalia, corberó, mernes

Cómo fue la reacción de Rosalía cuando le presentaron a Karina La Princesita

La llegada de Rosalía a la Argentina desató una verdadera euforia, tanto entre sus seguidores como en el universo del streaming. La cantante catalana viajó a Buenos Aires para cumplir con compromisos laborales y también disfrutar de actividades recreativas, y uno de los momentos más comentados se dio cuando visitó LuzuTV, el canal digital de Nicolás Occhiato. Su participación no pasó inadvertida y dejó varias situaciones que se viralizaron en cuestión de minutos.

En su presencia en Nadie dice nada, el programa insignia de Occhiato, Rosalía se mostró cercana, espontánea y con la frescura que la caracteriza, generando un clima distendido con los conductores.

Uno de los instantes más recordados de su paso por el ciclo ocurrió cuando escuchó por primera vez Con la misma moneda, interpretada en vivo por Karina La Princesita. La artista española se sorprendió al conocer a la referente de la música tropical, quien ingresó al estudio para saludarla y compartir unos minutos de charla.

La reacción de Rosalía ante el talento de Karina fue inmediata y auténtica, transformando esa escena en uno de los fragmentos más replicados en redes sociales.

La visita de la cantante a LuzuTV dejó en evidencia no solo su conexión con el público argentino, sino también su facilidad para adaptarse a espacios descontracturados y naturales, alejados de los formatos clásicos de entrevistas.