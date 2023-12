Patricia Bullrich aseguró que la línea 134 está "saturada"

“Hemos recibido más de 5 mil denuncias en el 134 y no recibimos más porque el sistema no tiene capacidad para recibir más de 300 llamadas por hora”, indicó Bullrich e informó que la línea “estuvo saturada todo el tiempo recibiendo mensajes que decían ‘si hoy no voy a la marcha, me cortan el plan Potenciar Trabajo’.

“Le digo a todos los argentinos que es exactamente al revés. Si se quedan trabajando, haciendo lo que tienen que hacer en la cooperativa o el comedor en el que trabajan, o cuidando a su familia, el plan Potenciar Trabajo lo van a tener”, agregó la ministra en declaraciones televisivas e insistió con la implementación del protocolo: “Si cortan la calle y acepan que tienen un señor jefe que les dice que vayan a la manifestación, van a perder el plan. Si tocan la calle, lo van a perder, esto es sin vuelta atrás. Es muy importante que la gente lo sepa”