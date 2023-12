¿Cuáles son los documentos que no servirán en 2024?

Según indica el Renaper, la Libreta de Enrolamiento, la Libreta Cívica y el DNI de portadas verdes no son válidos, exceptuando a las personas mayores de 75 años y a aquellas con discapacidades declaradas. Todas las versiones de documentos de identidad que no estén digitalizados no tendrán validez y, por ende, no se podrán efectuar trámites con ellos.