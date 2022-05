Nuevo chat de Sebastián Villa: "No vayas a hacer nada raro"

En la conversación que se llevó a cabo por Instagram y que fue presentada ante la justicia, la víctima comienza diciendo que le tiene "miedo" al jugador, quien le responde que su familia depende de su carrera e insiste con verse. Mientras ella asegura que "lo sé, yo te he cuidado siempre" y que "no me merecía esto", Villa le contesta "Yo sé que tú me quieres. No vayas a hacer nada raro mi vida, que tú sabes que no puedo dar de qué hablar. Hágalo por mi familia, yo soy el pan de cada día", según difundió Infobae.