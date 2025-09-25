Nuevo aumento en los cigarrillos: así quedaron los precios

El último aumento de los cigarrillos fue registrado el pasado 2 de agosto, con un promedio del 7,2% en todas las marcas de Massalin. Ahora, el ajuste llega al 8,5% promedio, con variaciones que van del 5% al 15% según la línea. La compañía ya había aplicado subas también en enero, abril y junio, lo que refleja una tendencia de incrementos sostenidos que golpea directamente el bolsillo de los fumadores.

Para los consumidores de tabaco, esto se traduce en valores cada vez más altos en kioscos y puntos de venta de todo el país.