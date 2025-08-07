En su primera aparición pública desde su conflictiva salida de la Cancillería, la ex ministra Diana Mondino reapareció con una declaración lapidaria contra el presidente Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, y sembró dudas sobre sus motivaciones: "O no es muy inteligente o es una especie de corrupto".
Mondino sobre $LIBRA: "O no es muy inteligente o es corrupto"
En su reaparición pública tras ser desplazada de la Cancillería, cuestionó al presidente por promocionar la criptomoneda y sembró dudas sobre sus intenciones.