Mondino sobre $LIBRA: "O no es muy inteligente o es corrupto"

Según supo Noticias Argentinas, durante una entrevista para un medio extranjero, Mondino cuestionó que el Presidente haya promocionado en sus redes sociales el lanzamiento de la memecoin, que luego se desplomó y es investigada por estafa. Al plantear las dos posibilidades, "no muy inteligente o corrupto", la ex funcionaria dejó abierta la posibilidad de que Milei supiera de antemano la maniobra.

Las explosivas declaraciones de Mondino se dan a pocas semanas de haber sido desplazada del Gobierno tras una votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba, una postura que iba en contra de la línea ideológica del Presidente.