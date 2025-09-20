Miles de militantes marcharon frente a la casa CFK, a 100 días de la condena por corrupción

A su vez, CFK recibe casi a diario a dirigentes de distintos ámbitos, quienes no solicitaron en los tribunales su visita a la casa de la titular del PJ. Había sido otro requisito indispensable, en el marco de las condiciones en el régimen de visitas, donde solo podían ir abogados y algunos familiares.

En las últimas horas sorprendió el posteo del gobernador Axel Kicillof, quien apoyó el reclamo de la extitular del Senado en el marco de que ella considera que es una causa política. “Hoy se cumplen 100 días de la detención de @CFKArgentina. Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil”.

“Cristina fue acosada, difamada y perseguida durante años. Ese odio engendrado contra ella y su familia, condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos. Sin embargo, el revanchismo sobre ella no se detuvo y finalmente fue detenida bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios. En la Argentina de Milei se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo”, señaló el mandatario.

“La persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla. Su injusta condena es, además, una advertencia del poder concentrado para toda la dirigencia que lo enfrenta. #CristinaLibre”, concluyó.