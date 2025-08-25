Milei vuelve al ruedo político en Junín en medio de fuertes cuestionamientos

El evento, que originalmente estaba previsto para el pasado martes pero fue suspendido por cuestiones climáticas, se realizará en el Teatro San Carlos. En este contexto, La Libertad Avanza (LLA) presentará oficialmente a los 20 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, entre ellos José Luis Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador Sebastián Pareja.

También se espera la asistencia de funcionarios nacionales y dirigentes que competirán el 7 de septiembre por un banca en la Legislatura y el Senado bonaerense.