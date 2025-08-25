En el marco de la campaña electoral, tanto provincial como nacional, Javier Milei tiene programado un acto en la localidad bonaerense de Junín para este lunes, acompañado por todos los candidatos a diputados nacionales, en medio de un clima de suma tensión por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Milei vuelve al ruedo político en Junín en medio de fuertes cuestionamientos
Este acto se iba a realizar el pasado martes y se suspendió por cuestiones climáticas relacionadas con la ciclogénesis. Fue reprogramado para este lunes, tras una semana de suma tensión.