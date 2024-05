Milei se reunió con empresarios y cerrará su viaje a España

Al salir del encuentro, Milei fue consultado sobre sus detalles y lo resumió con una palabra: “Fabuloso”. Luego, la embajada argentina amplió a través de un comunicado. “Los empresarios participantes expresaron su interés en explorar nuevas oportunidades de inversión en Argentina”, mencionaron, y resaltaron que el Presidente les ofreció garantías “en términos de estabilidad económica y transparencia regulatoria”.

Manuel Adorni, vocero presidencial, difundió un mensaje tras el encuentro. “La esperanza en el camino que estamos transitando, la herencia recibida y la importancia de respetar los derechos de propiedad fueron alguno de los principales temas que se han conversado durante de la reunión”, dijo, y adosó una foto del encuentro.

Milei mencionó que volverá a España en junio para recibir un premio del Instituto Juan de Mariana, un think tank que divulga las ideas liberales. Difícilmente, para entonces, haya cambios en la deteriorada relación con el gobierno español. La Casa Rosada no tramitó ningún encuentro oficial y no se espera que lo haga dentro de un mes.

Mientras tanto, el jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, cuestionó este sábado la visita de Milei. “La ‘internacional ultraderechista’ viene a España porque somos todo lo que odian, no como gobierno, sino como sociedad”, sostuvo Sánchez en alusión al acto que la organización derechista Vox organizará este domingo.

Frente a la sede del encuentro, además de la presencia de un puñado de seguidores del Presidente, un grupo de activistas de la organización feminista Femen protestó por el brutal crimen de las tres mujeres en Barracas, que es investigado en la línea de un posible ataque de odio vinculado a la orientación sexual de las víctimas.