Milei se mostrará con Karina y Caputo en el acto por el Día de la Bandera

En Balcarce 50 descartan por ahora una salida de Adorni y niegan versiones sobre una eventual designación en un consulado. La línea oficial es que el jefe de Gabinete sigue en funciones, que prepara su informe de gestión ante el Senado y que no hay una decisión tomada para desplazarlo. Pero en distintos despachos reconocen que, en paralelo, ya circulan nombres de posibles reemplazantes si la presión judicial, parlamentaria o política vuelve insostenible su continuidad.

Uno de los nombres que generó suspicacias internas es el de Sandra Pettovello. La ministra de Capital Humano volvió a quedar en el radar después de participar de una comida entre Karina Milei y diputados libertarios, un gesto que algunos sectores del oficialismo leyeron como parte de una eventual reconfiguración de poder. Cerca de la ministra, sin embargo, desestiman que esté interesada en asumir un rol de mayor exposición política. El otro nombre que mencionan dirigentes libertarios de primera línea es el de Pablo Quirno, por su vínculo con Milei, su perfil institucional y su llegada al mundo económico.

La diferencia, según reconstruyen en el oficialismo, está en el grado de respaldo que conserva Adorni dentro del triángulo de poder. “Milei no lo va a soltar, pero Karina está más distanciada”, expresan en Nación. La frase marca un matiz relevante: el Presidente mantiene la decisión de sostener a su ministro coordinador, mientras que en el entorno de la secretaria general empiezan a evaluar con más frialdad el costo político de la crisis.

La decisión de Milei, de todos modos, sigue siendo respaldar al ministro coordinador. En Balcarce 50 aseguran que el Presidente no tiene previsto desplazarlo y que quiere que llegue al informe de gestión que debe presentar en el Senado. La presencia de Adorni en Rosario, si se confirma, funcionaría como una continuidad de esa línea: sostenerlo institucionalmente y mostrar que sigue integrado al dispositivo central del Gobierno.

El jefe de Gabinete quedó debilitado después de sus explicaciones patrimoniales, la presentación de declaraciones juradas rectificativas y las nuevas medidas judiciales ordenadas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. En el Gobierno admiten que casi ningún ministro salió a defenderlo públicamente y que tampoco hubo un operativo coordinado del ecosistema digital libertario. La estrategia, por ahora, es bajarle el perfil confrontativo y sostenerlo bajo el paraguas presidencial.

El acto del Día de la Bandera también tendrá una lectura interna por la presencia de Caputo. El asesor presidencial viene de semanas de tensión con el karinismo y con los Menem por el control de la estrategia digital, el armado territorial y las sospechas sobre una construcción política propia. La Casa Rosada busca ahora bajar la intensidad de esa pelea y evitar nuevos choques públicos. La foto de Rosario serviría para reforzar la idea de que el asesor sigue dentro del esquema presidencial.