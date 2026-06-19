La selección de México sigue haciendo historia en la Copa Mundial 2026. El conjunto dirigido por Javier Aguirre derrotó 1-0 a República de Corea en el Estadio Guadalajara y se convirtió en el primer equipo en asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del certamen.
México venció a Corea y aseguró su lugar en los dieciseisavos del Mundial 2026
l conjunto dirigido por Javier Aguirre derrotó 1-0 a República de Corea en el Estadio Guadalajara y se convirtió en el primer equipo en asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final del certamen.