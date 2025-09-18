Milei: "La oposición dialoguista son kukas disfrazados"

El presidente Javier Milei criticó a la oposición dialoguista por el rechazo a sus vetos: “Son kukas disfrazados de republicanos”. El mandatario vinculó a sectores del PRO y la UCR con el kirchnerismo luego del duro revés que sufrió el Gobierno en Diputados con el respaldo mayoritario de la oposición a las leyes de financiamiento para el hospital Garrahan y Universidades.
