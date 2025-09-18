Milei: "La oposición dialoguista son kukas disfrazados"

Milei publicó en su cuenta de X: “En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los ‘antikukas’ que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos. Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!“.

Mientras que el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, escribió en su cuenta de X: "Se pasaron un año y medio denunciando un supuesto pacto de gobernabilidad entre Milei y (la expresidenta) Cristina Kirchner. Solo basta ver quiénes votaron con el kirchnerismo para voltear al Gobierno...“.