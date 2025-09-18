Milei recibe en la Quinta de Olivos a los candidatos nacionales

De ellos, solo Montenegro (de la Quinta Sección) y Liberman (de la Sexta) lograron ganarle a la opción de Fuerza Patria.

Tras este evento, por la tarde, Milei se verá con los dirigentes de La Libertad Avanza que lideran la campaña en las 24 provincias. Entre ellos figurará Sebastián Pareja, el presidente de LLA en PBA.

Según pudo saber un medio nacional, uno de los objetivos de estos encuentros es que el Presidente les comunique a los diputados y a los jefes de campaña las bases de su programa económico y político.

También se pondrá especial énfasis en la discursiva que los libertarios deberán fomentar entre la militancia. Entre los conceptos más destacados figura el que el propio Milei expresó en el discurso de presentación del Presupuesto 2026: “Lo peor ya pasó”.

Además, en los últimos días La Libertad Avanza demostró un cambio de slogan para las elecciones de octubre. Los funcionarios dejaron de utilizar “kirchnerismo nunca más” -tras la derrota en PBA- y comenzaron a usar una frase que el jefe de Estado también publicó en sus redes sociales: "No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Tras su agenda en Olivos, Milei viajará el viernes hacia Córdoba, para realizar un acto. Será en la Avenida Poeta Lugones y Armando Roldán, a las 18.