Milei insiste con dolarizar y su equipo aclara el discurso

“Parte de este trabajo es lidiar con aquellos que mienten o deforman lo que uno dice. Lo que llaman dolarización en el fondo no es ni más ni menos que eliminar el Banco Central”, aclaró visiblemente molesto al tomar la palabra.

Minutos después de esa introducción, el referente libertario apuntó contra el Estado y la dirigencia política: señaló que “la inflación es un delito” y agregó que le “cuesta entender (que haya) gente en el sector privado aceptando que los roben con el impuesto inflacionario”.

Tras un repaso por la historia política económica del país y las varias crisis que atravesó Argentina, Milei se refirió a su propuesta de dolarizar la economía y aseguró: “Dolarizar es todo lo opuesto a la hiperinflación″.

De inmediato, el libertario despejó dudas al respecto de cómo realizará el tipo de cambio: “Yo soy liberal, yo creo en el sistema de precios, entonces se va a hacer al precio de mercado; hoy sería a 730″, afirmó en referencia al contado con liquidación, que al momento de su discurso cotizaba 770.

Javier Milei habló de los efectos de la dolarización en el Latam Economic Forum

Un día antes el que había hablado de la dolarización fue Darío Epstein, uno de los asesores económicos cercanos a Javier Milei. En el ciclo Democracia y Desarrollo reveló que el primer objetivo económico de su gobierno será lograr "déficit cero", porque "no vamos a dolarizar si no hay dólares".

Para explicar la propuesta, sostuvo un billete de un dólar en una mano y $700 en la otra, para mostrar el valor del dólar blue hoy. "Argentina no para de emitir moneda para cubrir gastos que no puede afrontar. Emitimos estos billetitos, este papel pintado que nadie quiere. Este dólar va a preservar su valor", destacó.

Sin embargo, también aclaró: "la dolarización tiene sus defectos también". "Lo más importante es que no puede haber déficit fiscal, porque si cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares y no tengo crédito y tengo déficit, no cierra", explicó.