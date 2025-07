Milei encendido tras el cierre de listas: "No dimensionan el monstruo que enfrentamos"

Desde su cuenta de X, el mandatario se refirió al escenario electoral con un tono encendido, sin nombrar directamente a fuerzas opositoras, pero dejando clara su interpretación del panorama: “Cuando pasan cosas como las de anoche me pregunto qué pensarán los imbéciles que acusan de violentar a la República porque los modales no son de su agrado. No dimensionan el monstruo que enfrentamos. De hecho, el monstruo vive porque cuando lo ven se orinan en las patas. VLLC!”.

El comentario llegó horas después de que se confirmara el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO para compartir listas en territorio bonaerense, en una negociación cargada de internas, desconfianzas y condiciones impuestas por Karina Milei. Si bien hubo foto de unidad, el proceso dejó heridos, enojos y divisiones en ambos espacios, mientras que en el peronismo también se vivió un cierre convulsionado, con fracturas a flor de piel tras el distanciamiento entre Axel Kicillof y el kirchnerismo duro.