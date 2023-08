Milei: "El Conicet tiene el doble de gente que la Nasa y no produce lo mismo"

Leé: Científicos locales apuntaron contra Milei por su postura sobre el Conicet

“El Conicet hoy tiene 35 mil personas, la Nasa tiene 17 mil. Me parece que el Conicet no produce en línea con lo que produce la NASA. La productividad del Conicet es bastante cuestionable. En Conicet como existe hoy, hay que cerrarlo. Sí va a haber una secretaría de estas características y se va a dedicar a ciencias duras”. Y agregó: “El Conicet tiene el doble de gente que la nasa y no produce lo mismo”.