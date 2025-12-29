Milei dijo que la soberanía sobre las Malvinas "no es negociable"

En otro tramo de la charla, Milei subrayó que su administración se estructura bajo un modelo horizontal, donde “se establecen los objetivos” y los ministros implementan las acciones necesarias para poder concretarlos. Y en este sentido, subrayó: “Cada vez estoy más convencido de que somos el mejor gobierno de la historia”.

Las transformaciones económicas impulsadas por Milei han tenido costos sociales. El propio Presidente reconoció que numerosos argentinos perdieron empleos y que muchas pequeñas empresas cerraron, en gran parte por el corte de subsidios y la apertura comercial. Las primeras semanas de su gobierno estuvieron marcadas por manifestaciones y episodios de represión policial.

En el plano internacional, el mandatario defendió la reorientación de Argentina hacia las alianzas tradicionales de Occidente. Señaló que mantiene una relación directa con el expresidente estadounidense Donald Trump y que busca fortalecer los vínculos con Estados Unidos. Milei elogió a su par estadounidense por “haber puesto fin a nueve guerras” y consideró que ambos comparten la visión de que “el enemigo es el socialismo”.

A nivel regional, Milei manifestó su respaldo a eventuales acciones de EE.UU. contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. “El mundo sería un lugar mejor sin el comunismo venezolano y, si la versión cubana llegara a su fin, el mundo también sería un lugar mejor”, sostuvo durante la entrevista recogida por The Telegraph.

Sobre la cuestión de las islas Malvinas, Milei confirmó que se iniciaron conversaciones para levantar la prohibición británica de venta de armas a Argentina, vigente desde la guerra de 1982. Pero al mismo tiempo, sostuvo que la soberanía argentina sobre las islas “no es negociable”, y aclaró que solo buscará la recuperación del territorio por la vía diplomática y con el consentimiento de los isleños.

En cuanto al vínculo con el Reino Unido, Milei anticipó que planea realizar una visita oficial a Londres en 2026, la primera de un presidente argentino en casi tres décadas -el último fue Carlos Menem en 1998-. En este sentido, manifestó su admiración por la cultura británica y mencionó su cercanía con figuras como Mick Jagger y el aprecio por bandas como los Beatles y los Rolling Stones.

En política europea, el mandatario destacó su afinidad con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, a quien elogió por su postura ante el fenómeno migratorio en Europa. Según Milei, la inmigración sin integración cultural “ya no es inmigración, es invasión”.

En materia de política interna, el jefe de Estado reiteró su rechazo a los altos impuestos y la regulación estatal en la economía. “Si quiero ser más libre, el Estado equivale a una pérdida de libertad, por lo que tengo que intentar quitarlo de en medio”, afirmó Milei, según la entrevista de The Telegraph.

A lo largo de la conversación, el presidente argentino defendió la orientación liberal de su gobierno y reiteró su convicción de que el país avanza hacia una etapa de mayor apertura, alineamiento con Occidente y defensa de la libertad individual.