Milei cerró la campaña: "Los del PRO son fracasados que pelean el cuarto lugar"

Y agregó: "Tres personas, seis perros, y dos escarbadientes nos fuimos a Mar del Plata. Cuando llegué mi hermana me dijo vas a ser presidente. Le dije 'Tenés razón jefe' y acá estamos".

Además, recordó la campaña que lo llevó a la presidencia en 2023: "Enfrentamos la campaña sucia más grande de la humanidad, campaña que fue diseñada por esa basura de persona que es (Antoni) Gutiérrez Rubí" y señaló que el asesor español "hoy es el jefe de campaña de Jorge Macri".

"Ese asesor que trabajó para Cristina, para Massa, para Alberto, para Petro que trabaja para cuanto socialista inmundo anda dando vueltas por el mundo y ahora la repite desde el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires", criticó.

"Frente al mal, no hay que arrugar hay que combatirlo con más fuerza. Y eso es lo que estamos haciendo combatir con más fuerza al partido del Estado", afirmó.

"Me causa gracia cuando los dos representantes del partido del Estado no quieren ajustar, que desprecian la motosierra porque no quieren que el ajuste recaiga sobre ellos, le quieren cargar el ajuste a ustedes", señaló y celebró la baja en las cifras de la inflación.

Sobre la pobreza hizo referencia al informe que publica la Universidad Di Tella: "Hoy salió el dato de González Rozada y muestra una pobreza en el 33%, es decir, que en un año bajamos la pobreza en más de 22 puntos porcentuales. Es decir, que los insensibles liberales sacamos de la pobreza a más de 10 millones de seres humanos", celebró.

El cierre de Adorni

"Hace un año casi y medio que el presidente me ha honrado con ser su voz para saca a estar Argentina adelante", confió Adorni y a los detractores del Gobierno, les dijo: "También nos decían que el Gobierno de Milei iba a caer entre marzo y abril, van a tener que seguir comiendo pochoclos. Estamos más fuertes que nunca".

Destacó también que Milei es un "presidente que dice la verdad y que cumple lo que promete" y resaltó que "estamos haciendo una Argentina donde se respeta, la vida, la propiedad y por sobre todas las cosas, la libertad". "Un país donde los delincuentes van presos y donde los argentinos de bien disfrutan de su libertad", afirmó.

Además, dirigiéndose a los presentes expresó: "Gracias de verdad. Gracias a todos por venir y gracias también a los que queriendo estar acá no pudieron pero que nos están viendo".

La entrada de Milei

Luego de presentar a cada uno de los integrantes de la plana mayor del Gobierno, Adorni presentó a Milei. El presidente llegó al escenario después de atravesar a la multitud que participó del acto, acción que le llevó varios minutos.

Mientras el mandatario era abordado por los militantes y era fotografiado por cientos de celulares, sonaba la reconocida canción de La Renga, Panic Show, que en su estribillo dice "Hola a todos, yo soy el León".

Las palabras de apertura a cargo de Karina

"Viva la libertad", comenzó Karina su discurso. "Me emociona estar acá, ver tanta gente, lo digo cada vez que vamos a las provincias, cada vez que nos juntamos. Me emociona ver la cantidad de gente que nos sigue", manifestó.

"Esto es para los que creían que Argentina no iba a poder ser libre", objetó y señaló que Javier Milei "instaló las ideas de la libertad y la estamos llevando a todo el país".