Manuel Adorni: "No vamos a entrar en un juego populista"

El funcionario ubicó a la Argentina en un momento crucial: “Estamos en un punto de inflexión, como lo estuvimos en el 2023… Era terminar de estallar o ir hacia un país normal. Y hoy estamos en otro punto de inflexión, que es seguir hacia adelante con todo el sacrificio que un montón de gente viene haciendo y terminar en donde nosotros entendemos que vamos a terminar, en un país próspero, sin inflación, con crecimiento, con mejores salarios y todo lo demás, o volver hacia atrás”.

Sobre la reacción tras la derrota bonaerense, Adorni sumó críticas al peronismo y al gobernador Axel Kicillof: “El lunes, Kicillof le puso un impuesto a todos los que utilizan MercadoPago, que es utilizado por todos los comerciantes, incluso por los informales. Digo, bueno, a todos les robó un poquitito de plata”. Agregó que la provincia “ya tiene los impuestos por las nubes” y marcó diferencias con el kirchnerismo: “Nosotros no somos de la vieja política, somos de la nueva política. Entonces, el aparato, los intendentes y todos los recursos puestos a disposición de una elección, con un sistema electoral viejo, además”.

Consultado por el efecto económico de las políticas oficiales, Adorni defendió la gestión: “Bajamos la inflación, eso llevó a haber bajado la pobreza en más de veinte puntos. No es un tema menor haber bajado veinte puntos la pobreza en una Argentina destruida. Y acá lo que hay que entender es que el único camino que tiene ese comerciante para vender más es que a la Argentina le vaya mejor”. Sostuvo que la recuperación no es homogénea: “En la economía hay sectores que en este nuevo esquema económico, por supuesto que hay gente que se tiene que adaptar… sectores que todavía estaban al final de la carrera”.

En relación a medidas alternativas, fue tajante: “¿Cuál es la solución? ¿Un decreto que te rompa el presupuesto y que vos hoy vendas dos productos más por mes, pero que mañana la inflación te vuelva a generar pobreza y te vuelva a generar un nivel de atraso que vas a tardar años en recuperarlo? Nosotros no estamos dispuestos a eso. No estamos dispuestos a hacer populismo electoral. No estamos dispuestos a mentirle a la gente como no lo hicimos nunca”.

Respecto a la estrategia oficial, Adorni reiteró: “De hecho, siempre los reconocimos (los errores). Y acá, tal cual dijo el presidente, el rumbo no se va a modificar porque tenemos bien en claro hacia dónde vamos. Sí vamos a encarar, y lo va a encarar el presidente en primera persona, el explicarle a la gente por qué hacemos lo que hacemos y por qué estamos en un punto de inflexión sumamente relevante para el futuro de la Argentina”.

El funcionario también explicó la lógica detrás de los vetos recientes a leyes sensibles, como el financiamiento universitario, la ley de emergencia pediátrica y fondos ATN: “Cualquiera de los vetos nosotros los podemos explicar, sea por temas presupuestarios, sea porque son delirios populistas o sean porque la ley va en contra incluso de lo que pretende el título de la ley hacer o mejorar. Entonces, nosotros no vamos a entrar en el juego populista, no vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más en la elección”. Sobre la ley de discapacidad, argumentó: “El caso Discapacidad incrementa el gasto del Estado en cinco mil millones de dólares. Bueno, vamos a ver de dónde lo sacamos. Estamos analizando a ver cuáles son los pasos a seguir. Es inviable, absolutamente inviable”.

Consultado sobre la viabilidad del programa económico ante las dificultades parlamentarias, Adorni aseguró: “Siempre el programa económico estuvo pensado con un Congreso en contra. Siempre dijimos que era por etapas y siempre dijimos que cada cosa era a su tiempo por el músculo político legislativo, sin duda. Y va a llegar ese momento. Hay cosas que no pueden seguir así, tanto en lo laboral, en lo tributario”. Expresó que hay expectativa por una nueva conformación del Congreso tras diciembre: “En diciembre cambia la conformación. Se va a venir otro debate en la Argentina, por supuesto”.

Entre los factores que incidieron en el resultado adverso, Adorni enumeró el ausentismo, la movilización del “aparato”, y el carácter local de la elección: “Hubo un ausentismo importante. El aparato movilizado como nunca se ha visto. Una elección que se nacionalizó porque ellos iban a por todo”. Y, sobre la chance de revertir el escenario electoral en octubre, fue enfático: “La gente nos va a acompañar. Hubo una motivación distinta por ser una elección provincial. Y a quienes no tienen en claro hacia dónde vamos, se lo vamos a explicar y lo va a hacer también el presidente de cara a la gente”.

Respecto al impacto financiero inmediato tras la votación, Adorni relacionó el nerviosismo en los mercados con la expectativa política: “Fijate qué pasó ante el primer suspiro kirchnerista. Se derrumbaron las acciones y se derrumbaron los bonos. Nadie espera del kirchnerismo algo bueno. Nadie. Entonces, si hay gente que votó al kirchnerismo, es porque nosotros no terminamos de explicar qué es lo que estamos haciendo”.

También negó influencia del escándalo de escuchas en el resultado electoral y se refirió a los audios filtrados: “El contenido de los audios es falso, es completamente falso. Después la justicia determinará qué había detrás de eso. Pero los audios son completamente falsos”. Describió la filtración como una “operación política” ocurrida antes del debate por la ley de discapacidad y remarcó: “Nosotros somos un gobierno que, evidentemente, de los primeros que no se meten con la justicia y que deja que la justicia actúe. Bueno, que la justicia actúe y determine qué fue lo que pasó”.

Sobre las críticas a ciertas figuras influyentes en redes sociales vinculadas al oficialismo, como tuiteros, Adorni diferenció: “No es que no decimos nada. No hablamos proactivamente porque no es una persona que esté dentro de la estructura del Gobierno. Es un tuitero, un influencer, un médico que participa en las redes… Nosotros no podemos interferir en eso. No tiene nada que ver con el Gobierno. Podemos no estar de acuerdo con lo que diga, pero es un tema de él”. Añadió que cuando corresponde, funcionarios del gobierno se solidarizan, como en el caso de Luis Juez.

Finalmente, definió que la Mesa Nacional recientemente creada tendrá un doble propósito: político-legislativo y de gestión. “Va a tener una arista política, de analizar lo que pasa en el Congreso, leyes que se puedan o no enviar, y otra de gestión, para ver temas con viabilidad para bajar a gabinete”. Además, anticipó: “El presidente va a grabar a Cadena Nacional el lunes… Va a explicar el porqué del presupuesto, la importancia del equilibrio en las cuentas públicas. Porque el gastar más de lo que se tiene es evidente que nos trajo a décadas y décadas y décadas de fracaso… No lo vamos a permitir”.