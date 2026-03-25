Internet: el plan para garantizar un servicio sin cortes en toda la provincia

En paralelo, el plan incluye la expansión del servicio en departamentos alejados, con el objetivo de reducir la brecha digital entre zonas urbanas y rurales. En ese sentido, se avanza con tendidos y nodos de conexión en distintas localidades, priorizando el acceso gratuito en espacios públicos y organismos estatales.

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Otro de los ejes está puesto en el sistema educativo. La estrategia contempla completar la conectividad en escuelas secundarias, especialmente para garantizar el uso de herramientas digitales por parte de estudiantes que ya cuentan con dispositivos. La implementación se realiza de manera progresiva, atendiendo demandas específicas de cada institución.

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Además, el esquema incorpora puntos de conectividad en rutas y zonas vinculadas a la actividad productiva, donde actualmente no hay cobertura tradicional. Estos dispositivos permitirán establecer comunicación en situaciones de emergencia, especialmente en trayectos de alto tránsito.

Por otro lado, también se trabaja en la renovación de tramos antiguos de fibra óptica que presentan desgaste, con el fin de mejorar la calidad de transmisión y evitar fallas recurrentes.

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Desde el área técnica señalaron que el servicio que brinda el Estado es gratuito y responde a una política orientada a garantizar igualdad de acceso en toda la provincia, con especial foco en los departamentos más alejados.

En este contexto, desde San Juan Innova destacan que el avance del anillo de fibra óptica y la expansión del servicio forman parte de una estrategia integral que busca consolidar un sistema más robusto, accesible y equitativo, con impacto directo en la educación, la producción y la vida cotidiana de los sanjuaninos.