Internet: el plan para garantizar un servicio sin cortes en toda la provincia
La provincia avanza en el cierre del anillo de fibra óptica, una obra estratégica que apunta a mejorar la estabilidad del servicio y garantizar acceso equitativo en todo el territorio.
El sistema de conectividad en San Juan avanza hacia una transformación estructural que apunta a mejorar la estabilidad del servicio de internet en toda la provincia. Según pudo confirmar este medio tras consultar con el director de San Juan Innova, el proyecto se encuentra en una etapa avanzada y la meta es finalizarlo durante el transcurso de este año. La iniciativa contempla completar los tramos faltantes del tendido, lo que permitirá que todo el territorio provincial quede interconectado.
Se trata de una obra estratégica que permitirá interconectar todo el territorio sanjuanino mediante un esquema circular. Este modelo técnico implica que, ante un corte o inconveniente en un tramo, la señal pueda redirigirse por otro sector, evitando interrupciones prolongadas en el servicio.
De acuerdo a lo informado, los trabajos pendientes se concentran en dos tramos clave que permitirán cerrar definitivamente ese circuito. Una vez finalizado, el sistema funcionará con mayor respaldo y redundancia, lo que representa un salto significativo en términos de calidad y seguridad en la conectividad.
En paralelo, el plan incluye la expansión del servicio en departamentos alejados, con el objetivo de reducir la brecha digital entre zonas urbanas y rurales. En ese sentido, se avanza con tendidos y nodos de conexión en distintas localidades, priorizando el acceso gratuito en espacios públicos y organismos estatales.
Otro de los ejes está puesto en el sistema educativo. La estrategia contempla completar la conectividad en escuelas secundarias, especialmente para garantizar el uso de herramientas digitales por parte de estudiantes que ya cuentan con dispositivos. La implementación se realiza de manera progresiva, atendiendo demandas específicas de cada institución.
Además, el esquema incorpora puntos de conectividad en rutas y zonas vinculadas a la actividad productiva, donde actualmente no hay cobertura tradicional. Estos dispositivos permitirán establecer comunicación en situaciones de emergencia, especialmente en trayectos de alto tránsito.
Por otro lado, también se trabaja en la renovación de tramos antiguos de fibra óptica que presentan desgaste, con el fin de mejorar la calidad de transmisión y evitar fallas recurrentes.
Desde el área técnica señalaron que el servicio que brinda el Estado es gratuito y responde a una política orientada a garantizar igualdad de acceso en toda la provincia, con especial foco en los departamentos más alejados.
En este contexto, desde San Juan Innova destacan que el avance del anillo de fibra óptica y la expansión del servicio forman parte de una estrategia integral que busca consolidar un sistema más robusto, accesible y equitativo, con impacto directo en la educación, la producción y la vida cotidiana de los sanjuaninos.