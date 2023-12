Los últimos dos cargos claves que confirmó Javier Milei

"Se debatieron los principales lineamientos para las reformas del Estado que llevará adelante el nuevo Gobierno y los primeros objetivos para cada área", indicó el parte de prensa.

Participaron de esa reunión los miembros designados del futuro gabinete Guillermo Francos (Interior), Luis Caputo (Economía), Guillermo Ferraro (Infraestructura), Diana Mondino (Cancillería), Nicolás Posse (Jefe de Gabinete), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Manuel Adorni (Portavoz), Belén Stettler (secretaria de Comunicación), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Santiago Bausili (Banco Central), se detalló.

También estuvo presente el exsubsecretario de Reforma y Modernización, Armando Guibert.

A él lo destacaron como el encargado de "la reforma de Estado" durante la gestión del expresidente Carlos Menem en la década del '90.

En las oficinas que se encuentran en Avenida del Libertador al 600, donde ayer Milei mantuvo una reunión con sus futuros funcionarios, se presentaron esta mañana Bullrich, Mondino, Pettovello, Ferraro, Adorni, Caputo y el próximo presidente provisional del Senado, Francisco Paoltroni, entre otros, según confirmaron fuentes de La Libertad Avanza (LLA).

Luego ingresó Ricardo Inti Alpert, mencionado como posible secretario de Vivienda, y Eduardo Roust.

Cerca del mediodía, la hermana del presidente electo, Karina Milei, ingresó al Hotel Libertador.

"Estamos trabajando en la asunción, en el día después y en los cuatro años que van a ser con una dinámica de mucho cambio para sacar a la Argentina de esta decadencia en la que está. Es el objetivo de todos y es la orden del presidente electo", afirmó Adorni en declaraciones a C5N, cuando ingresaba a las oficinas en Retiro.

También destacó que el equipo de gobierno está trabajando "casi 24/7" (todas las horas de todas las jornadas de la semana) y que mantienen "muchas expectativas" a tan solo cuatro días de que Milei deba asumir la presidencia.

Por su parte, Paoltroni aseguró que "las expectativas son las mejores de todas" y volvió a mostrarse confiado en poder aprobar el paquete de leyes de reforma del Estado que Milei anunciará el domingo al asumir y que el lunes se prevé que ingrese al Congreso.

"Creo que vamos a llegar al quórum necesario junto a todos los legisladores que entienden que la Argentina necesita cambios profundos", aseguró a los medios.

Aseguró que es "el deseo de todos los argentinos de bien que salga la ley ómnibus" y llamó a "lograr los consensos para tener un sano debate de ideas".

"El PJ es algo distinto a lo que todos interpretan", afirmó, sostuvo que dentro del bloque de Unión por la Patria hay "tres segmentos de gente que opina muy distinto" y que no ve una "fragmentación en el radicalismo".

"No tengo reparos con los peronistas, no traigo viejos prejuicios que de nada nos han servido. Yo vengo de una provincia (en la) que Gildo Insfrán es presidente del PJ. Según él, (Juan Domingo) Perón decía que el que trabajaba tenia que ser dueño de la tierra y este señor no le da títulos de propiedad hace 40 años a los formoseños", completó.

El presidente electo también reunió el martes a su futuro equipo de gabinete en las oficinas donde funciona el estudio del designado ministro de Justicia, el abogado penalista Mariano Cúneo Libarona.

En ese marco, se discutieron "cuestiones operativas" de la transición y el traspaso de poder así como los primeros lineamientos que seguirá el gobierno entrante.