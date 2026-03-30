La Selección Argentina enfrenta su último amistoso antes del Mundial

En el primer tiempo los dirigidos por Lionel Scaloni dominaron sin complicaciones, aunque en el complemento protagonizaron un papelón al verse dominados por una selección de tercer orden que llegó al merecido descuento en el último minuto.

Al día siguiente de esta presentación, la “Scaloneta” disputó partido amistoso ante la Sub 20, en la que se impuso por 1-0 gracias al gol de José Manuel López, delantero que se desempeña en el Palmeiras de Brasil.

Si bien Scaloni aún no confirmó el 11 titular para el último partido de esta ventana internacional de marzo, la gran incógnita pasa por Lionel Messi y la posibilidad de que vuelva a ser suplente o de que ingrese desde el banco de suplentes, tal como ocurrió con Mauritania.

Este será el último partido de la Selección argentina hasta el Mundial 2026, donde integrará el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Amistoso internacional

Argentina - Zambia

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: a confirmar

Hora: 20:15. TV: Telefe y Dports

Argentina: el DT aún no confirmó el posible 11 titular. DT: Lionel Scaloni.__IP__

Zambia: Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; Patson Daka. DT: George Lwandamina.