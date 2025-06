Lilia Lemoine tildó de "ñoquis" a los empleados del Hospital Garrahan

La legisladora reiteró en que el Gobierno vetará todas las leyes que ayuden a la crisis financiera que atraviesan los empleados del sistema de salud, los jubilados y el sector de discapacidad. "Porque lamentablemente el equilibrio fiscal es fundamental. El crecimiento social ascendente depende del crédito y la estabilidad. Aunque sea incómodo y antipático, tenemos que hacer lo que hay que hacer. Este Gobierno paga el costo político porque no nos interesa vivir de la política", indicó.

En este sentido, aseguró que lo que busca el oficialismo es solucionar los problemas económicos del país porque "Argentina necesita dejar de ser un país de locos, debe ser un país normal", en base a las palabras de la diputada durante una entrevista. A su vez, afirmó: "Si no les alcanza, no deberían haber estudiado eso".

"Si vos podés no trabajar y estudiar medicina, me parece fantástico. Pero los médicos están mal desde antes, esto no es nuevo. No es un problema que causó este Gobierno. Es un reclamo genuino pero no se puede, por favorecer a un sector, estropear a todos los demás. Que estudien lo que quieran, pero que sepan que cuando vos estudias y elegís otra carrera, vos tenés beneficios y prejuicios", cerró Lemoine.