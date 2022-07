Le quitaron el plan social a la mujer que se viralizó jactándose de ser "planera"

El polémico video de una beneficiaria de planes sociales que se hizo viral por sus dichos

En ese video que se viralizó, la mujer defendía los planes y argumentaba: "Suponete que me ofrezcan un trabajo de $80.000 no me conviene, porque $20.000 irían para la niñera, estaría ganando lo mismo que ganaría estando en mi casa".

Luego, Alfonzo, de 34 años, pasó por varios canales de televisión, donde reiteró su punto de vista sobre las asignaciones que otorga el Estado, por lo que el gobierno nacional decidió suspenderle el plan social que recibía, por unos $22.000.