Luego de un extenso debate que concluyó en las primeras horas de este jueves 22 de octubre, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó una serie de iniciativas clave, aunque el oficialismo decidió enviar nuevamente a comisión el proyecto de ley que abordaba el endeudamiento familiar y la morosidad.
Avance en Diputados: dieron media sanción a la ley de discapacidad
En una maratónica sesión que culminó durante la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la reforma al sistema de discapacidad. En tanto, por impulso de La Libertad Avanza, el proyecto de endeudamiento familiar fue devuelto a comisión para redefinir su articulado.