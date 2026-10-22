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Avance en Diputados: dieron media sanción a la ley de discapacidad

En una maratónica sesión que culminó durante la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la reforma al sistema de discapacidad. En tanto, por impulso de La Libertad Avanza, el proyecto de endeudamiento familiar fue devuelto a comisión para redefinir su articulado.

Luego de un extenso debate que concluyó en las primeras horas de este jueves 22 de octubre, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó una serie de iniciativas clave, aunque el oficialismo decidió enviar nuevamente a comisión el proyecto de ley que abordaba el endeudamiento familiar y la morosidad.

Entre los puntos sobresalientes de la jornada legislativa, el recinto dio luz verde a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa que restituye modificaciones sustanciales a la Ley de Tierras. Al haberse introducido cambios al proyecto original elaborado en la Cámara Alta, el texto deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.

En paralelo, La Libertad Avanza logró la media sanción del proyecto sobre el régimen de discapacidad tras aceptar modificaciones clave consensuadas con los bloques opositores en el dictamen de mayoría. Esta medida también fue girada al Senado para su posterior revisión.

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El temario de la madrugada incluyó además la tipificación en el Código Penal del "vandalismo rural" como nuevo delito agravado, así como la aprobación del marco normativo que creará un sistema nacional de trazabilidad para medicamentos de alto riesgo sanitario. Por el contrario, la oposición no alcanzó las mayorías necesarias para forzar el tratamiento sobre tablas de la emergencia pediátrica, la emergencia pyme, la Ley Segovia y la ley FAL.

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