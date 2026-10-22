Avance en Diputados: dieron media sanción a la ley de discapacidad

Entre los puntos sobresalientes de la jornada legislativa, el recinto dio luz verde a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa que restituye modificaciones sustanciales a la Ley de Tierras. Al haberse introducido cambios al proyecto original elaborado en la Cámara Alta, el texto deberá regresar al Senado para su sanción definitiva.

En paralelo, La Libertad Avanza logró la media sanción del proyecto sobre el régimen de discapacidad tras aceptar modificaciones clave consensuadas con los bloques opositores en el dictamen de mayoría. Esta medida también fue girada al Senado para su posterior revisión.